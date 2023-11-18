3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Сколько денег поступило в бюджет Минска за январь - октябрь от малого и среднего бизнеса
Сколько денег поступило в бюджет Минска за январь - октябрь от малого и среднего бизнеса, рассказали БЕЛТА в пресс-центре инспекции МНС по Минску.
"За десять месяцев 2023 года субъектами малого и среднего бизнеса в бюджет внесено 6,8 млрд рублей. Данным кругом плательщиков обеспечено 39,2 % всех поступлений в бюджет столицы. Всего в Минске зарегистрировано 111,2 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, из которых 41 тыс. организаций и 70,2 тыс. индивидуальных предпринимателей", - рассказали в инспекции.
На 1 ноября 2023 года в городе Минске осуществляют деятельность 133,2 тыс. субъектов хозяйствования. Также плательщиками налогов (сборов) являются 1044,3 тыс. физических лиц.
В структуре поступлений по категориям плательщиков лидирует негосударственный сектор экономики с удельным весом 78,8 %, при этом вклад организаций негосударственного сектора составляет 74,3 %. На организации государственного сектора приходится 21,2 % всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей - 2,5 %, на физических лиц - 2 %.
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ