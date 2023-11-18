Сколько денег поступило в бюджет Минска за январь - октябрь от малого и среднего бизнеса, рассказали БЕЛТА в пресс-центре инспекции МНС по Минску.

"За десять месяцев 2023 года субъектами малого и среднего бизнеса в бюджет внесено 6,8 млрд рублей. Данным кругом плательщиков обеспечено 39,2 % всех поступлений в бюджет столицы. Всего в Минске зарегистрировано 111,2 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, из которых 41 тыс. организаций и 70,2 тыс. индивидуальных предпринимателей", - рассказали в инспекции.

На 1 ноября 2023 года в городе Минске осуществляют деятельность 133,2 тыс. субъектов хозяйствования. Также плательщиками налогов (сборов) являются 1044,3 тыс. физических лиц.