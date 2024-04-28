Сколько денег спускает Запад на эскалацию обстановки и учения у границ Беларуси

Решения, принятые Всебелорусским народным собранием, призваны максимально обезопасить страну. Тем более что страны НАТО одна за другой проводят учения у границ Беларуси. Впервые в истории альянса даже не скрывают, что маневры "Стойкий защитник" на территории стран Балтии, Польши и Германии направлены на сдерживание России.

Желание наших соседей обзавестись собственным ядерным арсеналом не может не вызывать беспокойство. За кордоном в один голос твердят, что подобные меры предусмотрены исключительно для защиты, но исторический опыт подсказывает, что этим речам доверять нельзя. О нескрытой угрозе у границ Беларуси - Евгений Белоусов.

Беларусь фактически находится в эпицентре крупнейшего военно-политического кризиса, где используют гибридные методы устрашения. Аппетиты и активность коллективного Запада с каждым днем становятся все выше, а НАТО как никогда вплотную приблизилось к западным границам Беларуси и России. Туда стянуто уже свыше 1 тыс. единиц бронетехники, сотни артиллерийских систем, минометов, авиации и, конечно же, живая сила (десятки тысяч человек).

Свыше 64 тыс. военных Вооруженных сил США (почти белорусская армия), а также более 33 тыс. натовских солдат на постоянной основе дислоцируются в Европе. Что они здесь делают? Какую Америку они защищают здесь? До 20 тыс. из них сосредоточены в Польше (близко к нашим границам) и в странах Балтии. Данные группировки войск оснащены современным ударным вооружением и способны наносить высокоточные удары по объектам на территории Беларуси и западных регионов. Александр Лукашенко, Президент Беларуси

"В области безопасности обстановка крайне неблагоприятная. Наблюдаем дальнейшее углубление эскалации в международных отношениях, отношениях между ведущими геополитическими авторами. В этой связи нашей стране необходимо приводить стратегически значимые документы доктринальные в области безопасности в соответствие с реальностью", - считает депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, советник-посланник посольства Беларуси в России Александр Шпаковский.





В конце января альянс развернул крупнейшие за последние десятилетия учения "Стойкий защитник - 2024" на территории стран Балтии, Польши и Германии. Продлятся они до конца мая. Свыше 90 тыс. военнослужащих, около 50 боевых кораблей, 80 самолетов и более 1 тыс. единиц наземной техники направили свои дула против Союзного государства. Командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Дэррил Уильямс признался, что раньше на подобных учениях "имя противника не называлось", он был вымышленным. Сейчас натовцы прямо говорят, что тренируются "против русских".

Мы сегодня видим повышенную военную активность Североатлантического альянса у границ России и Беларуси. Мы видим агрессивные планы таких стран, как Польша и Литва. Польша уже в открытую приглашает американцев разместить у себя на территории ядерное оружие США плюс американские военные базы. То же самое делает и Литва, фактически науськивая и подогревая антибелорусские и антироссийские настроения в Европе. Игорь Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона", военный эксперт (Россия)

Потенциальный противник активно переводит экономики своих стран на военные рельсы. Общемировые расходы на оборону достигли исторического рекорда - 2,443 трлн долларов или 2,3 % глобального ВВП. США - на почетном первом месте. На вооружения за 2023 год Вашингтон потратил 916 млрд долларов. А Великобритания спустила на войну 75 млрд и останавливаться не намерена.





"Я объявляю о самом масштабном усилении нашей национальной обороны за последнее поколение. Мы увеличим расходы на оборону до нового базового уровня в 2,5 % от ВВП к 2030 году. Это начнется сегодня и будет неуклонно увеличиваться с каждым годом. В течение следующих шести лет мы инвестируем в нашу оборону дополнительно 75 млрд фунтов стерлингов", - сказал премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Впрочем, стараются не отставать от англосаксов и в Прибалтике. Естественно, за счет своих граждан.

Страны Балтии для укрепления военного потенциала основные усилия направляют на совершенствование военной инфраструктуры, увеличение военных расходов, наращивание боевого и численного состава национальных вооруженных сил, одновременно перевооружаясь на современные образцы военной техники. Александр Лукашенко

Литва и вовсе подложила свои земли под немецкий сапог. Первые 20 военных бундесвера уже прибыли на место службы. А к 2026 году численность немецких войск в стране вырастет до 5 тыс. Обойдется германское присутствие гражданам страны примерно в 11 млрд евро.

"Ваше военное присутствие является доказательством надежности Германии, что очень, очень важно для нас и всего региона", - отметил министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас.





Особняком в этом дружном ряду, конечно, стоит, Польша, ее амбиции просто зашкаливают. Недаром Варшава постоянно заявляет о создании самой мощной армии в Европе. Это подтверждают многомиллиардные закупки военной техники в Южной Корее и США. При этом руководство страны заявляет, что 2 % ВВП - маловато для оборонных расходов стран блока, их нужно увеличить до 3 %.

Варшава поступательно наращивает численность Вооруженных сил. К 2035 году планируется увеличить их до 300 тыс. человек (в настоящее время у них чуть больше 190 тыс.). Тоже не могу удержаться от комментария. В этой бедной Польше и так уже некому работать, гражданских проблем выше крыши. О каких сражениях грезят? Кто их будет обеспечивать? Александр Лукашенко

Впрочем, пока идет поток дотаций Евросоюза и помощи Соединенных Штатов, в Варшаве об этом не думают. Зато грезят о ядерном оружии. Правда, с ним у диктатора Дуды пока не задалось, что США, что альянс не дают Варшаве зеленый свет, даже внутри страны единства нет.

"Я должен хорошо понимать намерения президента. Я действительно хочу, чтобы Польша была в безопасности и как можно лучше вооружена, но любые инициативы должны быть хорошо подготовлены людьми, которые за это отвечают. И давайте все убедимся, что мы хотим этого", - сказал премьер-министр польского режима Дональд Туск.

К сожалению, в нынешних реалиях ядерный вопрос для Польши может оказаться лишь вопросом времени. Соединенные Штаты ускоренными темпами модернизируют свое тактическое ядерное оружие.





"Вашингтон активизировал, притом существенно, мероприятия по проверке готовности к применению компонентов ядерной триады Соединенных Штатов, - отметил белорусский лидер. - Размещенное на территории государств - членов НАТО тактическое ядерное оружие модернизируется ускоренными темпами. На авиабазах Европы размещено более 200 боеприпасов - ракеты и бомбы. На авиабазе Кляйне-Брогель (Бельгия) - 20 боеприпасов, Бюхель (ФРГ) - 20, Авиано (Италия) - 60, Геди (Италия) - 30, Инджирлик (Турция) - 50, Волкел (Нидерланды) - 20 единиц. Мы их посчитали до единиц".

И на фоне неприкрытой западной милитаризации в агрессивных намерениях обвиняют почему-то Беларусь. Мудрое замечание Александра Лукашенко - "хочешь мира - готовься к войне" - там расценили как прямую угрозу. Не дает им покоя Сувалкский коридор.

"Захватит ли Беларусь часть Польши и Литвы? Именно это предлагает Александр Лукашенко, Президент Беларуси, который хочет захватить Сувалкский коридор", - говорят в западных СМИ.