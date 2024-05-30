Сколько долгостроев осталось и кому за это отвечать - 30 мая в проекте "На контроле Президента"

Проблему с долгостроями решить до 2025 года - такая задача стоит перед местной властью и профильными ведомствами. На начало года в Беларуси насчитывалось более 1100 сооружений, сроки строительства которых существенно затянуты. Почти половина из списка - коммунальные и сельхозобъекты.