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Сколько долгостроев осталось и кому за это отвечать - 30 мая в проекте "На контроле Президента"

Проблему с долгостроями решить до 2025 года - такая задача стоит перед местной властью и профильными ведомствами. На начало года в Беларуси насчитывалось более 1100 сооружений, сроки строительства которых существенно затянуты. Почти половина из списка - коммунальные и сельхозобъекты.

Где и сколько долгостроев осталось и главное - кому за это отвечать? Смотрите сегодня в очередной серии проекта "На контроле Президента".

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