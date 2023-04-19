Сколько еще продержится эпоха доминирования доллара и что может прийти ему на смену обсудили с Юлией Абухович в программе "Скажинемолчи"

Если с точки зрения инвестирования, то банк для держателей небольших сумм 100 или 1000 долларов, предлагает не самые выгодные условия. Заработать на этом вы не сможете, инвестировать эти деньги не получится. Но при этом банк поможет нашим гражданам сохранить деньги от инфляции - матрас и трехлитровая банка не помогут в любом случае. Не надо хранить деньги в наличной форме. Да, это ликвидный товар, можете ими сразу рассчитаться, но они не приносят прибыли, то есть они теряют свою стоимость.

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ