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Сколько еще продержится эпоха доминирования доллара и что может прийти ему на смену обсудили с Юлией Абухович в программе "Скажинемолчи"
Сколько еще продержится эпоха доминирования доллара и что может прийти ему на смену? Какие банки надежнее для сохранности сбережений и что дает Беларуси вступление в ШОС? Об экономической ситуации в стране и мире и перспективах развития Беларуси говорили в программе "Скажинемолчи". По словам эксперта, тенденция нового времени - постепенный отказ от американских банкнот по всему миру. Будущее - за расчетами в национальных валютах. С минувшего года Беларусь и Россия отказались от доллара в расчетах за энергоресурсы (как следствие - сегодня наше топливо становится дешевле. На этой неделе уже седьмое снижение с начала года). В иностранной валюте или в белорусских рублях, но деньги экономист советует хранить в банке.
Если с точки зрения инвестирования, то банк для держателей небольших сумм 100 или 1000 долларов, предлагает не самые выгодные условия. Заработать на этом вы не сможете, инвестировать эти деньги не получится. Но при этом банк поможет нашим гражданам сохранить деньги от инфляции - матрас и трехлитровая банка не помогут в любом случае. Не надо хранить деньги в наличной форме. Да, это ликвидный товар, можете ими сразу рассчитаться, но они не приносят прибыли, то есть они теряют свою стоимость.
Полную версию интервью смотрите на сайте Белтелерадиокомпании, а также на YouTube-канале "Беларусь 1".
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