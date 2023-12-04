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Сколько грантов на белорусскую повестку выпросили "независимые" СМИ за рубежом

Сколько грантов на белорусскую повестку выпросили "независимые" СМИ за рубежом

СМИ за рубежом, которые отрабатывают белорусскую повестку, живут на гранты.

В общей сложности с 2020 года мы мобилизовали финансовые ресурсы в размере около 100 млн евро для такой обширной поддержки. И в этом контексте, конечно, мы консультировались с офисом Светланы Тихановской. Трудно сказать точно, сколько и куда уходит, но общая сумма составляет около 100 млн из различных источников финансирования.
Катарина Матернова, заместитель главы генерального директората Еврокомиссии по политике добрососедства и переговоров по расширению

Кому выделять деньги и на что, Еврокомиссия консультируется с офисом на кухне близ башни Гедемина. При кухне возле тела находится Вечорко. У него свой фондик - "Инфопоинт".

Вот лишь часть свежих грантов, которые уже отработаны или находятся в работе:

Поступила 41 заявка. Где нашли такое количество СМИ,остается за кадром. Одобрили лишь 15 заявок. Заплатили 211 тыс. евро.

И куда же без вездесущих Штатов! В августе отыграли грант для "независимых" - "Миссия Беларуси". Цена вопроса - 135 тыс. долларов.

Летом этого года Евросоюз открыл новый проект финансирования. Он и для белорусских, и для российских СМИ. Содержание "независимых" будет зависеть от того, насколько четко они будут выполнять задачи Евросоюза внутри (в нашем случае внутри Беларуси), ибо на кону 2,2 млн евро.

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