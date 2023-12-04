Сколько грантов на белорусскую повестку выпросили "независимые" СМИ за рубежом

В общей сложности с 2020 года мы мобилизовали финансовые ресурсы в размере около 100 млн евро для такой обширной поддержки. И в этом контексте, конечно, мы консультировались с офисом Светланы Тихановской. Трудно сказать точно, сколько и куда уходит, но общая сумма составляет около 100 млн из различных источников финансирования.

Катарина Матернова, заместитель главы генерального директората Еврокомиссии по политике добрососедства и переговоров по расширению