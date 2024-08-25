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Сколько кормов обеспечит хорошую зимовку скота, рассказал Юрий Шулейко

Сколько кормов обеспечит хорошую зимовку скота, рассказал Юрий Шулейко

Сколько Беларусь планирует заготовить кормов, в программе "Главный эфир" рассказал заместитель премьер-министра Беларуси, уполномоченный представитель Президента Беларуси в Брестской области Юрий Шулейко.

По его словам, в текущем году уже больше заготовили травянистых кормов, чем в 2023-м. "Мы сегодня имеем 13,1 кормовую единицу. Это на 2,5 больше. Причем, если посмотреть на все области, то равномерность заготовки кормов в этом году существенно больше, - отметил заместитель премьер-министра Беларуси. - И те области, которые в прошлом году, к сожалению, пострадали от подобных условий, сегодня демонстрируют восстановление и накопление. В дальнейшем мы должны выйти в среднем где-то под 33 кормовые единицы, что обеспечит хорошую зимовку нашего скота".

Мы должны убрать почти миллион гектаров кукурузы на силос. Уборка уже началась. Урожайность биологическую и по зерну, и по массе мы видим не менее уровня 2023 года. Т.е. мы будем понимать, что зерна мы получим более 2 млн и порядка 20 млн зеленой массы, которую мы будем закладывать в силосные траншеи. Результат должен быть. Мы на него работаем.
Юрий Шулейко

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