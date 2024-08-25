Сколько кормов обеспечит хорошую зимовку скота, рассказал Юрий Шулейко

Мы должны убрать почти миллион гектаров кукурузы на силос. Уборка уже началась. Урожайность биологическую и по зерну, и по массе мы видим не менее уровня 2023 года. Т.е. мы будем понимать, что зерна мы получим более 2 млн и порядка 20 млн зеленой массы, которую мы будем закладывать в силосные траншеи. Результат должен быть. Мы на него работаем.

Юрий Шулейко