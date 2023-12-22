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Сколько мандаринов можно съедать в день - отвечает врач

Сколько мандаринов можно съедать в день - отвечает врач

У многих людей Новый год ассоциируется именно с запахом мандаринов. Этот яркий и ароматный фруктявляется неотъемлемой частью праздничного стола. Но употреблять мандарины нужно в ограниченном количестве, потому что фрукты могут спровоцировать проблемы со здоровьем, предупредилаврач - диетолог-нутрициолог Инна Рожок.

Чрезмерное употребление мандаринов может привести к аллергии. Многих интересует вопрос, сколько мандаринов можно съедать в день без вреда для здоровья. В 100 граммах мякоти фрукта примерно 85% - это вода, еще около 10 граммов - это простые углеводы и примерно 2 грамма - клетчатка. "Любителям этого фрукта следует знать о рисках чрезмерного употребления мандаринов. Прежде всего - аллергия, как и на другие цитрусовые. При неконтролируемом употреблении этих фруктов она может возникнуть", - отметила Инна Рожок.

Еще один риск, по словам нутрициолога, связан с высоким содержанием в мандаринах простых углеводов.

"В двух мандаринах содержится до 15 граммов сахаров. Рекомендую съедать не более 4-5 мандаринок в день и две - за один раз. Следует помнить, что этот фрукт может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом за счет присутствия фруктовых кислот", - обратила внимание врач.

Фото:pixabay.com

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