Сколько минчан уже прошли диспансеризацию, рассказали в Мингорисполкоме

Больше четверти взрослого населения Минска уже прошли диспансеризацию. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран во время заседания, посвященного данной теме. Всего же обследовать планируют около 1 миллиона 115 тысяч человек взрослого населения столицы.

Цель мероприятия - выявить инфекционные и хронические заболевания на ранней стадии. В каждой поликлинике организованы кабинеты для диспансеризации. Чек-ап здоровья активно идет среди населения от 19 до 39 лет. Категорию после 40 - это порядка 900 тысяч человек - нужно мотивировать.

