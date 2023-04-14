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Сколько минчан уже прошли диспансеризацию, рассказали в Мингорисполкоме

Больше четверти взрослого населения Минска уже прошли диспансеризацию. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран во время заседания, посвященного данной теме. Всего же обследовать планируют около 1 миллиона 115 тысяч человек взрослого населения столицы.

Цель мероприятия - выявить инфекционные и хронические заболевания на ранней стадии. В каждой поликлинике организованы кабинеты для диспансеризации. Чек-ап здоровья активно идет среди населения от 19 до 39 лет. Категорию после 40 - это порядка 900 тысяч человек - нужно мотивировать.

Записаться на диспансеризацию можно как онлайн, так и по телефону.

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