Сколько налогов будут платить ИП - будет несколько категорий

Для индивидуальных предпринимателей - плательщиков подоходного налога - немножко другая схема, подчеркнула специалист. "Для этих индивидуальных предпринимателей мы будем рассчитывать взносы из размера минимальной заработной платы, но с учетом дохода. Т.е., если индивидуальный предприниматель за год имеет доход меньше чем 12 минимальных заработных плат. (Здесь я хочу обратить внимание, что доход мы будем учитывать с учетом его расходов, т.е. не то, что он получил на выручку, а выручка минус расходы, вот этот остаток, который именно идет в пользу предпринимателя). Так вот, если этот доход ниже 12 минимальных заработных вкладов, то мы возьмем взносы из факта, здесь станет проще", - пообещала она. - Если мы говорим о том, что доход индивидуального предпринимателя за год сложился от 12 минимальных заработных плат до 12 средних заработных плат по республике, то для него ничего не меняется. Он платит взносы из размера 12 минимальных заработных плат. Т.е. одна минимальная заработная плата за месяц, как и сегодня. Для индивидуальных предпринимателей, у которых доход выше 12 средних заработных плат по республике, но не выше, чем 60 средних заработных плат по республике, они нам уплатят взносы из расчета 2 минимальные заработные платы за месяц, то есть 24 за год. Те индивидуальные предприниматели, у которых доход за год составит больше 60 средних заработных плат по республике, взносы будут выплачивать исходя из 3 минимальных заработных плат в месяц или 36 за год".