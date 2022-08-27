Сколько объектов здравоохранения введено в эксплуатацию в этом году в Беларуси?

В Беларуси в этом году будет введено в эксплуатацию и модернизировано 20 объектов здравоохранения. Где-то уже принимают пациентов, а некоторые медучреждения находятся на завершающей стадии строительства. Тенденция не только на качественное обслуживание, но и комфортное: разделение потоков, безбарьерная среда. На стройплощадках новых объектов побывала Светлана Чернова.

Новая центральная районная поликлиникабудет введена в эксплуатацию в декабре 2022 года



Пока здесь идут строительные работы, но уже в декабре центральная районная поликлиника в Боровлянах откроет свои двери. Новое здание в быстрорастущем районе необходимо - все-таки численность населения ежегодно увеличивается на 5 тысяч человек. Поликлиника рассчитана на 800 посещений в смену. Как только она примет эстафету от нынешней, действующую реконструируют и создадут на ее базе стоматологическую и детскую поликлиники. И это уже не только про качество, но и комфорт пациентов.



В ней планируется размещение терапевтических отделений, офтальмологического отделения, лор-, травматолого-хирургического отделения с операционными, женской консультации, отделения реабилитации. И самое главное – будет магнитно-резонансный томограф, которого у нас в больнице не было. Виталий Ошарин, заместитель главврача Минской центральной районной клинической больницы



Также в районной больнице завершается капремонт приемно-диагностического отделения. Эндоскопия, УЗИ, рентген-кабинет, круглосуточный травмпункт - все в одной локации для оперативного и полного обследования человека и постановки диагноза.



Завершается строительство поликлиники в аг. Озерцо



Двухэтажное здание поликлиники в Озерце рассчитано на 200 посещений в смену. Здесь появятся терапевтическое и лор-отделения, женская консультация, стоматология. Также предусмотрен дневной стационар на 6 коек. Сейчас здесь ведется внутренняя отделка. Новый объект будет готов к ноябрю этого года.

Отличительной особенностью является то, что здание двухэтажное. Для нашей категории физически ослабленных лиц здесь созданы условия, начиная от входной части, где выложена тактильная плитка, заканчивая лифтом. Вадим Тихоновский, заместитель главного врача по хозяйственной работе Минской центральной районной клинической больницы



До 2025 года в строительных планах Минздрава возведение и модернизация 111 объектов здравоохранения. До конца этого года уже 20 будут введены в эксплуатацию.



Например, это многопрофильный диагностический корпус в РНПЦ "Кардиология", в Витебске специализированная больница, корпус БСМП в городе Гомеле и другие объекты, в Могилеве реконструкция онкологического диспансера. Юрий Дадян, начальник отдела регулирования закупок, обращения медицинских изделий и модернизации объектов здравоохранения Минздрава Беларуси

