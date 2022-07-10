Конфликт в Украине играет на руку европейским властям. "Военная помощь" коллективного Запада - это выгодная продажа всего нужного и ненужного поставщикам оружия. В плюсе все, кроме простых украинцев. Списать проблемы на войну - это уже стало трендом, который подхватили все без исключения. Многие страны на грани дефолта, и людям надо что-то говорить. А впереди еще пресловутый мировой голод и зима с космическими ценами на энергоносители. С таким набором исходных данных очередной Брексит не за горами.

Фактически Германия не справилась с миссией собирательницы земель европейских. На ее место уже готовят молодую и в то же время амбициозную гиену Европы. Великобритания успешно потакает геополитическим амбициям Польши. А их, как мы знаем, у соседей хоть отбавляй. Проект Междуморья становится альтернативой Евросоюзу. Что будет дальше? Подробнее в рубрике "Скриншот".

Сколько осталось существовать Евросоюзу? Вряд ли сегодня найдется тот, кто даст более-менее точную цифру с учетом их внутренних разборок и нарастающих противоречий. Ведь уже этой зимой мы вполне себе можем лицезреть очередной аналог Брексита. Фактически Германия не состоялась как собирательница земель европейских. На этом фоне вырисовывается новый союз западных стран. Что он из себя представляет и чего нам стоит ожидать? Рубрика "Скриншот" давайте разбираться.

Диктатор Польши Юзеф Пилсудский, в смысле Анджей Дуда,продолжает развивать свой имперский проект Междуморья. Курируют это все наши любимые англосаксонские партнеры. Британия умело потакает геополитическим амбициям Польши и взращивает свой проект в центре Европы. Стоит отдать должное - гадит англичанка, как всегда, системно и профессионально. Над проектом будут работать крупнейшие аналитические центры в регионе. Под эгидой Варшавского института для создания стратегии действий объединены лучшие умы. Все страны Междуморья должны будут участвовать в специальном фонде, который станет первым шагом к созданию совместного банка для финансирования инвестиций в развитие региона.

Таким образом, для финансирования этой инициативы потребовалось 300 миллионов долларов, и 7 стран из региона уже взяли на себя обязательство объединиться с точки зрения средств. Патрик Яки, член парламента ЕС от Польши

Судя по всему, основной вклад в финансирование нового объединения сделает одна очень гордая и богатая страна, которая может себе это позволить. Гулять на свои в Польше не особо привычны. Именно поэтому Украина приняла полностью самостоятельное, никем не навязанное решение отправить свои золотовалютные резервы на хранение в Польшу. По последним данным, которые сообщали публично, польское хранилище прирастет примерно на 27 млрд долларов.

Золотовалютные запасы Украины будут храниться в Польше до нормализации обстановки в стране

news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/07f/qas8dmkf2sh29gwszen1bzjevfevogr1.jpg

Выходит, что теперь у украинца как у латыша только широкая душа. А ведь на их месте могли бы быть мы. Такая перспектива сквозь котлеты утекла. При этом Междуморье без Беларуси - это неполноценный проект, а значит, будут качать. Президенты Польши и Литвы вместе с министрами обороны встретились 7 июля в районе Сувалкского коридора. В СМИ эту встречу уже назвали "Посещение горячей точки НАТО". По последним данным в районе дислоцируется более 4 тысяч военнослужащих Североатлантического альянса.

Мы находимся в этой области, которая под особым протекторатом и особой защитой Североатлантического альянса. Планируется укрепление также и тех Сил быстрого реагирования НАТО с нынешних 40 тысяч в соответствии с положениями саммита НАТО в Мадриде до 300 тысяч, так что будет сформирована огромная сила в результате превращения этих батальонных групп в бригадные группы. Анджей Дуда, президент Польши

Еще в 2021 году под видом борьбы с нелегальной миграцией на границе Беларуси начали формировать ударный кулак. В районе польской деревни Вейки в 6 километрах от границы с Беларусью был оборудован полевой лагерь 12-й механизированной дивизии. В город Бяла-Подляска, находящийся всего в 46 километрах от Бреста, переброшены подразделения 10-й бронетанковой бригады, оснащенные немецкими танками Леопард. Сейчас там уже находятся порядка 100 танков и 2000 военнослужащих.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/972/ov03bllrlwqg7r7bmnbk7wz3ws6mj0wz.jpg

Со стороны влиятельных польских политиков звучат призывы увеличить военнослужащих до 400 тыс. Одновременно польское руководство намерено с 2023 года повысить военные расходы до уровня не менее 3 % от валового внутреннего продукта и ускорить процесс приобретения ударных вооружений, причем на вооружение американского производства, возможности которого позволяют точно сказать, что это не оборонительное, а наступательное вооружение. Здесь и F-35, РСЗО "Химарс", ЗРК "Пэтриот" и танки Абрамс, ударные БЛА "Репер" и многие другие. Руслан Косыгин, начальник главного управления, замначальника генерального штаба Вооруженных сил Беларуси

В рамках мер усиления восточного фланга НАТО в Польшу направлена британская танковая рота Челленджер. Британские военные расквартированы в Польше в рамках многонациональных сил НАТО, а также в рамках двустороннего сотрудничества. Недавно их численность увеличили до 700 человек. Также Польша получила от Великобритании систему противовоздушной обороны Sky Sabre.

Британская система ПВО Sky Sabre уже находится в нашей стране, чтобы гарантировать безопасность польской воздушной зоны. Это результат наших прочных отношений c Великобританией и доказательство нашей общей заботы о безопасности восточного фланга.