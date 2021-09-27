Сколько стоил белорусскому бюджету COVID-19, посчитал министр экономики в проекте "Вопрос номер один"

За помощью к государству в связи с эпидемией обратились около 2 тысяч предприятий. Суммарная поддержка составила около 19 миллионов рублей. Сколько стоил белорусскому бюджету ковид, посчитал министр экономики в проекте "Вопрос номер один". Так, на эту сумму бизнесу были предоставлены финансовые послабления в части налога на землю, снижения арендной платы. Но главное, по словам Александра Червякова, стране удалось избежать локдауна. Что касается поддержки системы здравоохранения - здесь суммы в разы выше.