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Сколько стоил белорусскому бюджету COVID-19, посчитал министр экономики в проекте "Вопрос номер один"

За помощью к государству в связи с эпидемией обратились около 2 тысяч предприятий. Суммарная поддержка составила около 19 миллионов рублей. Сколько стоил белорусскому бюджету ковид, посчитал министр экономики в проекте "Вопрос номер один". Так, на эту сумму бизнесу были предоставлены финансовые послабления в части налога на землю, снижения арендной платы. Но главное, по словам Александра Червякова, стране удалось избежать локдауна. Что касается поддержки системы здравоохранения - здесь суммы в разы выше.

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Выделение средств на вакцинацию, а также выплату надбавок медикам в связи с COVID-19 запланировано и на будущий год. Всего на финансирование системы здравоохранения планируется направить более 4,5 % ВВП.




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