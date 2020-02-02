О нашем любимом времени года в актуальном ракурсе. "Кабы не было зимы…" Слова старой детской песенки мы вспоминали лишь изредка, фоном включив телевизор. Видеть в них пророчество недетских проблем на планете не приходило в голову, наверное, никому. Потом пришел лихорадящий 2019 с его шумихой от климатологов в СМИ. Послушали и подзабыли, первый раз что ли. Вот только год закончился, а осень - нет. Зима так и не пришла.



Синоптики в озадаченности. Агрономы в настороженности. Экономисты в расчетах. И пусть в последние дни зима все же решила припомнить, что она зима, стабильный плюс за окном почти не спадает. Впервые так долго. Пока специалисты думают, тенденция это или пока еще нет, как это скажется на экономике, сезонный бизнес уже сейчас спасает себя как может. А у кого-то причуды погоды, похоже, осядут в кошельке монетой. Алексей Потапов поднял данные и подсчитал, сколько стоит аномальная зима - 2020.





Неспящие в Бресте пчелы. В небе гуси, журавли. И гроза в столице

"Травка зеленеет, солнышко блестит".

. В небе гуси, журавли.И гроза в столице. Белорусская зима, похоже, сломалась окончательно. Еще лет десять и наши экономисты будут слушать прогнозы Греты Тумберг с калькуляторами в руках.

Геннадий Рубель, главный агроном сельскохозяйственного предприятия:

"Озимые раскустились перед зимовкой. Набрали хорошую вегетативную массу. В зимний период данные культуры должны быть в покое. На данный момент они в глубокий покой не вошли".

И сами агрономы тоже. Скорее, в глубокое недоумение. Такого, говорят, еще не видели. Рапс в январе наливается зеленым будто в апреле. Еще чуть-чуть и зацветет. Буйства красок боятся здесь как огня. Один мороз и в пожаре желтого сгорит весь обнажившийся урожай.

На чудеса зимы белорусы реагируют по-разному. Пока аграрии хватаются за голову, горожане радуются. А что? Машину прогревать не надо. Гололеда нет. Да и на пуховиках можно сэкономить, и на коммуналке, говорят. Мы решили разобраться, так ли экономна еврозима по-белорусски, и выяснить, кто от нее выиграет, а кого плюс на улице вгонит в капитальный минус.

Миф первый. Коммуналка.

В Сети появилась информация, что энергетики и коммунальщики в этом году сэкономят. Мол, даже жировки полегчают. Выясняем у специалистов: не соврали, экономия есть.

Владимир Бобров, первый заместитель гендиректора ГПО "Белэнерго":

"Действительно, гораздо меньше топлива мы потребляем, чем было. У нас получилось на 13 % меньше потребление топливно-энергетических ресурсов для производства нашей продукции. Отпускается меньше тепла населению, а меньше (это достаточно прилично) - на 18 %".

А электричества - на 5,5. С учетом этого энергетики не использовали около 100 тысяч тонн топлива. Одна тонна на рынке стоит примерно 150 долларов. Таким образом, в этом году бюджет сэкономил по крайней мере 15 миллионов долларов лишь за неполный январь.

Вслед за энергетиками считает кровные и Минсккоммунтеплосеть.

Хвастаются: мол, тоже в плюсе. Вывод. Зима этого года на тепле сэкономит госказне. Лично вам тоже, но несильно. Кстати, и дорожникам аномалии климата в радость. Снег чистить почти не пришлось. Да и соль с песком обошлась дешевле. Насколько? Мы подбили цифры.

По данным Горремавтодора, с начала зимы на дороги Минска высыпали меньше 8 тысяч тонн смеси. Самое дешевое предложение в интернете: 3 рубля 75 копеек за 25 кило. Путем расчетов выясняем, что столичные власти предположительно затратили в этом году более полумиллиона долларов, не учитывая топливо на технику. Прошлой зимой это более полутора миллионов – втрое больше.

К слову, о дорогах. Точнее, машинах.

Много ли водители экономят на топливе этой зимой? Спросили автоэксперта.

Сергей Михневич, председатель Белорусской автомобильной ассоциации:

"Погоду, которую мы сейчас наблюдаем, это европейская погода, она позволяет, наверно, экономить не только топливо на разогреве машины".

А еще на ремонте. Владельцы подержанных авто к весне не оставят на дороге днище. Металл не так пострадает от соли и температуры. А что о топливе.

Сергей Михневич, председатель Белорусской автомобильной ассоциации:

"Вы знаете, это все зависит от того, сколько пробегает автомобиль у этого водителя за зиму. Если он пробегает в день там 15-20 километров, я не думаю, что экономия будет там за месяц исчисляться десятками литров".

Как пишут автопорталы, дополнительный расход горючего в холод – до 10-12 % в среднем. Зависит от марки, типа и не только. Но в первую очередь это коснется все же таксистов и грузоперевозчиков. Остальным ехать в такую погоду, конечно, проще – зимние пробки не так убьют двигатель, например, но экономия – вопрос, может, и не символический, скорее, индивидуальный.

Вот куда настоящие заморозки пришли, так это в зимнюю торговлю

Продавцы и прокатчики в убытках. Лыжи и прочее снежное не в чести. Чтобы бизнес на коньках коньки не отбросил, цену сбавляют чуть не в половину. Выкручиваются как могут и в магазинах одежды.

Наталья Ляшкевич, заместитель завсекцией женской одежды универмага

:

"Сейчас покупатели в основном смотрят демисезонный ассортимент. Есть у нас по производителям скидки на пальто, куртки - минус 45 %. Если не продается, то мы им назад возвращаем и соответственно заказываем тот товар, который необходим".