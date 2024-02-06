Сколько стоит дом… напечатать - стартап инженера-конструктора из Солигорска - финалист проекта "100 идей для Беларуси"

Можно ли напечатать дом? С этой задачей справится строительный 3D-принтер. Среди финалистов областного этапа проекта "100 идей для Беларуси" - стартап инженера-конструктора из Солигорска.

"Брамс", по задумке автора, способен укладывать бетон слой за слоем и возводить здания. И все это - без участия человека. Благодаря инструменту, можно сэкономить как средства, так и время.