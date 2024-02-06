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Сколько стоит дом… напечатать - стартап инженера-конструктора из Солигорска - финалист проекта "100 идей для Беларуси"
Можно ли напечатать дом? С этой задачей справится строительный 3D-принтер. Среди финалистов областного этапа проекта "100 идей для Беларуси" - стартап инженера-конструктора из Солигорска.
"Брамс", по задумке автора, способен укладывать бетон слой за слоем и возводить здания. И все это - без участия человека. Благодаря инструменту, можно сэкономить как средства, так и время.
Принцип строительного 3D-принтера почти такой же, как у обычного. Только вместо чернил - бетон. Возвести стены одноэтажного дома принтер сможет за 15 часов.
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