Сколько стоит измена Родине? Завербованный украинскими спецслужбами рассказал о суммах, получаемых за передачу секретной информации

В фильме "Контрразведка КГБ Беларуси: провал ГУР МО Украины. Предатель Воропай" корреспонденты АТН рассказывают историю превращения Николая Воропая - человека, который был уважаем в военных и силовых кругах, в предателя Родины.

В расследовании рассказывается история знакомства Николая Воропая с сотрудником украинских спецслужб Петром Бобырем и то, как последний завербовал Воропая с целью получения секретной информации.

Вспоминает осужденный за предательство Родины Николай Воропай: "Второй раз я приехал в Созополь уже без детей, только с супругой. Я ему (Бобырю - Прим. ред.) привез на флешке обзор военно-политической обстановки, который у нас на тот момент был. Разговорились мы с ним. Он сразу мне предложил, что за это дело надо платить.

Я говорю: никаких денежных вопросов я с тобой решать не собираюсь, это чисто по дружбе. Мы два бывших кадета не можем на эту тему разговаривать. Он говорит: если я возьму это по-дружески, мне никто не поверит, что это ты мне дал, и у меня могут появиться вопросы - мне это не надо. Давайте я оплачу вашу дорогу.

Допустим, билеты стоили, грубо говоря, 420 долларов - он давал 500. В Черногорию стоили 630 - он давал 700. Причем давал просто в конверте. Никаких расписок он не просил. Никогда.

Это тоже меня удивляло. На вопрос: "Как ты отчитываешься?" Бобырь ответил: "Ну пока верят". Говорю: "Ну так ты не давай вообще. Скажи, что дал, а сам не давай". Он говорит: "Я так боюсь делать, потому что иногда нас проверяют на детекторе. То есть если обнаружится, что я обманул или деньги не отдал, я, естественно, потеряю". Поэтому он всегда старался дать, чтобы на случай проверки детектором он был чист и честен.