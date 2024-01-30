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Сколько стоит измена Родине? Завербованный украинскими спецслужбами рассказал о суммах, получаемых за передачу секретной информации
В фильме "Контрразведка КГБ Беларуси: провал ГУР МО Украины. Предатель Воропай" корреспонденты АТН рассказывают историю превращения Николая Воропая - человека, который был уважаем в военных и силовых кругах, в предателя Родины.
В расследовании рассказывается история знакомства Николая Воропая с сотрудником украинских спецслужб Петром Бобырем и то, как последний завербовал Воропая с целью получения секретной информации.
Вспоминает осужденный за предательство Родины Николай Воропай: "Второй раз я приехал в Созополь уже без детей, только с супругой. Я ему (Бобырю - Прим. ред.) привез на флешке обзор военно-политической обстановки, который у нас на тот момент был. Разговорились мы с ним. Он сразу мне предложил, что за это дело надо платить.
Я говорю: никаких денежных вопросов я с тобой решать не собираюсь, это чисто по дружбе. Мы два бывших кадета не можем на эту тему разговаривать. Он говорит: если я возьму это по-дружески, мне никто не поверит, что это ты мне дал, и у меня могут появиться вопросы - мне это не надо. Давайте я оплачу вашу дорогу.
Допустим, билеты стоили, грубо говоря, 420 долларов - он давал 500. В Черногорию стоили 630 - он давал 700. Причем давал просто в конверте. Никаких расписок он не просил. Никогда.
Это тоже меня удивляло. На вопрос: "Как ты отчитываешься?" Бобырь ответил: "Ну пока верят". Говорю: "Ну так ты не давай вообще. Скажи, что дал, а сам не давай". Он говорит: "Я так боюсь делать, потому что иногда нас проверяют на детекторе. То есть если обнаружится, что я обманул или деньги не отдал, я, естественно, потеряю". Поэтому он всегда старался дать, чтобы на случай проверки детектором он был чист и честен.
"Так, собственно, и повелось. В 2011-м Бобырь закончил свою болгарскую эпопею и вернулся в Киев. Когда мы уже были в Крыму, он приезжал из Киева", - рассказал Николай Воропай.
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