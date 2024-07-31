Сколько стоит оздоровительный туризм в Беларуси и почему в наших санаториях стопроцентная заполняемость

Оздоровление, санаторно-курортное лечение - это топ-флагман нашего туристического потенциала. Сколько сегодня стоит оздоровление в белорусском санатории? Правда ли, что цены растут? Конкурентноспособны ли мы по цене с санаториями в соседних странах? Какие эксклюзивные услуги может получить гость, который приезжает в белорусский санаторий? И где искать информацию и цены? На все эти вопросы ответил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский в новом выпуске "Экономической среды".

Лечебно-оздоровительный комплекс сегодня занимает в экспорте услуг где-то чуть меньше половины. Из всего экспорта туристических услуг. И это свидетельствует о том, что все-таки устойчивый спрос есть на данные виды услуг. И каждый год у нас увеличится количество иностранных граждан. И если говорить о цене, действительно бытует мнение, что цены растут, но оно ничем не подтверждено. Геннадий Болбатовский

В первом полугодии 2024 года средняя стоимость одного дня пребывания в белорусских санаториях в стандартном номере составила 102 рубля. В летний период средняя цена поднялась до 116 рублей.

"Соответственно, в эту стоимость включен полный комплекс медицинских услуг, питание, проживание. За такие деньги на зарубежных курортах не получишь даже услуги только по питанию и проживанию. Не говоря о том, что какие-то медицинские услуги оказываются на высококлассном оборудовании и с положительным медицинским эффектом", - подчеркнул Геннадий Болбатовский.

Факт Заполняемость белорусских санаториев на сегодняшний день составляет 100 %.

"Безусловно, есть уровень номеров разный, конечно, и уровень санаториев разный, но сегодня у нас заполняемость 100 % в санаториях. Это свидетельствует о том, что свою нишу занимают и бюджетные санатории, и те, которые являются самыми дорогими, будем говорить так", - отметил эксперт.

Сегодня более 90 % продаж путевок в санатории осуществляются через интернет. У каждого санатория есть свой сайт. Есть у нас и агрегаторы, которые могут продавать путевки - это и vetliva.ru, и sanatorii.by, где собрана вся информация о номерном фонде, ценовом сегменте и перечне оказываемых услуг.

"А если еще можно сочетать лечебно-оздоровительный наш туризм санаторный с другими видами, можно зайти на сайт Belarus.travel.Там по всем 13 видам туризма есть все туристические объекты, которые предлагает наша страна. Кстати, нововведение еще на сайте, есть маршрутизатор. То есть, когда ты можешь ввести предполагаемые объекты, объекты сервиса и выстроить сам маршрут", - добавил заместитель министра спорта и туризма Олег Андрейчик.