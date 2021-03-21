Модернизация белорусского законодательства продолжается, и к этой теме в обществе действительно большое внимание. Часто в таких случаях принято оглядываться на международный опыт. Давайте и мы познаем в сравнении.



Разгон несанкционированных митингов - явление повсеместное как стоящих на страже демократии, мира (это по их мнению), так и по ту сторону оси зла. Нарушил закон - несешь наказание. Даже больше… Как показывает практика, законодательство в отношении публичных акций так называемых стран тоталитаризма (к ним они относят и Беларусь) даже более демократично.



Каково нарушение закона в странах так называемого консолидированного Запада на вкус и цвет? И сколько стоят протестные прогулки в странах с высоким индексом демократии? Выясняла Екатерина Тихомирова.





Каковы расценки в Европе на "прогулки" в стиле "невероятных"

Водометы, гранаты, переполненные автозаки и даже конная кавалерия… Кредиты на штрафы и "волчий билет" после отсидки. Это картина европейской свободы на митинги. И хотя система наказаний за незаконные уличные акции в нашей стране, по-европейски скажем, толерантна, аресты провокаторов и митингующих вызывают к жизни разговоры о недостатке демократии да фактически запрете на свободу собраний. "А вот в Европе, вы не понимаете, это другое! Не то, что у нас – страна милицейского произвола". Но каковы расценки в Европе на "прогулки" в стиле "невероятных". Речь идет о многотысячных штрафах и тюремных сроках до 10 лет.

Спустили собак и применили водометы. Гаагская полиция на минувшей неделе жестко пресекла незаконную акцию протеста. Мероприятие было разрешено для 200 человек, но собралось несколько тысяч с требованиями смягчить суровые карантинные меры. Политика страны привела к банкротству тысяч голландских семей.

Гаагская полиция показала, как правильно разгонять незаконный митинг

Но гаагская полиция миндальничать не стала и показала, как правильно разгонять незаконный митинг, чтобы это "не нарушало" ни права, ни свободы человека. При этом в отличие от январских митингов, когда демонстранты устроили погромы, протестующие просто сидели на обширной площади.

Европарламент "шалости" гаагской полиции прокомментировал абсолютным молчанием

Гаагский жесткий разгон шокировал даже обычно лояльную европейскую прессу, но никак не Еврокомиссю или Европарламент - они "шалости" полиции Нидерландов прокомментировали абсолютным молчанием. Недовольных избивали дубинками и спускали на них собак.

Толкнул женщину прямо под колеса служебного автомобиля

Хотя нам-то доказывают, что в Европе такого не бывает, часть правоохранителей работала в штатском. Один из них толкнул женщину прямо под колеса служебного автомобиля.

Гаагский разгон - это, кстати, не первый случай применения силы против протестующих в Нидерландах, причем жесткой силы. Законодательство регламентирует: если полиция сделала предупредительный клич митингующим расходиться, все, кто не ушел, подлежат наказанию, вне зависимости устраивают они беспорядки или мирно растянулись на лужайке.

Струя водомета. Итог - перелом черепа и 15 швов

В январе против протестующих в Эйндховене в бой пустили водомет. Напор воды был такой силы, что проходящую мимо гражданку Чехии впечатало в стену. Итог - перелом черепа и 15 швов.

Для голландской полиции аргумент "они же дети" - не работает

Не миндальничает голландская полиция и с детьми. Если есть хотя бы малейшее подозрение в нарушении закона, аргумент «они же дети» не работает. Работают дубинки и даже удушающие приемы.

Нидерланды. Индекс демократии - 9 баллов - полная демократия.

• Штраф за участие в протестах: 700-1000 евро.

• Призыв к акции и беспорядки: (тюрьма - наручники) 8-12 месяцев - штраф 18 тысяч евро.

Индекс уровня демократии в Нидерландах, кстати, согласно свежему исследованию 2021 года, 9 баллов из 10. Это означает, что в стране - полная демократия с "уважением прав и политических свобод граждан".

Но у голландского законодательства есть четкие расценки за протестное "выйти погулять". Если задержанный не причинял ущерб имуществу, не применял насилия к полиции, а просто смотрел или проходил мимо, снимал на телефон и так далее - от 700 до 1000 евро штрафа. Призыв выйти на акцию в соцсетях, нападение на полицию, мародерство и погромы - от 8 до 12 месяцев тюрьмы и 18 тысяч евро штрафа.

Нет денег на штраф, "оформят" рассрочку

Но надо отдать должное гуманизму законодательства. Если у задержанного нет необходимой суммы на штраф, ему "оформят" что-то вроде рассрочки. Если доходы не превышают прожиточного минимума, ежемесячный платеж составит 50 евро сроком, например, на 30 лет. Получит в качестве наказания задержанный и так называемый волчий билет - его занесут в единую базу данных. С таким документом устроиться на работу практически невозможно, невозможно взять кредит или ипотеку - причем на всей территории Евросоюза. К слову, эффективность взаимодействия полиции и судов и на практике голландцы смогли оценить в январе: час на задержанного - и так три недели. В это время прокуроры списывали штрафы с карт, а с улиц эвакуаторами вывозили автомобили протестующих.

Берлин: пенсионерка и беременная - лицом в пол

Август 2020 года. Полиция Берлина, не церемонясь, задерживает 60-летнюю женщину. Лицом в пол - ее крутят трое, один из них с силой бьет женщину в спину.

Позже полиция объяснит: пенсионерка участвовала в несанкционированной акции против ковидных ограничений и не покинула ее, несмотря на предупреждение стражей порядка.

Этот же митинг, но уже Тиргартене шокировал задержанием 42-летней беременной женщины за "попытку прорвать полицейское оцепление". Сотрудники повалили женщину на землю и задержали.

Против обеих было начато уголовное расследование по факту оказания сопротивления сотрудникам правоохранительных органов - безусловно, во благо демократии.

Германия. Индекс демократии - 8, 68 - полная демократия.

• Участие в протестах: 511 евро

• Препятствие полиции: 1200 евро

• Беспорядки: 3 года тюрьмы

• Организаторы протестов: штраф - 180 дневных зарплат

Индекс демократии в Германии - 8,68. Полная демократия. Закон о собраниях и шествиях в Германии регламентирует: о проведении акции необходимо уведомить за 48 часов. Но если власти посчитают, что демонстрация немецких свобод нарушает общественный порядок, акция - вне закона. Правоохранители имеют право применять дубинки, слезоточивый газ, водометы и по собственному усмотрению огнестрельное оружие. Любые действия полицейских будут оправданы законом. За отказ разойтись или нарушение правил акции штрафуют на 511 евро, а за препятствование полиции или сокрытие личности - более 1200 евро. За участие в массовых беспорядках грозит тюремное заключение 3 года. На акцию нельзя приходить в одинаковой одежде в знак единого политического мировоззрения - 2 года тюрьмы, иметь при себе оружие или любой предмет, который может быть применен как оружие, будь то бита или просто камень. Если акция согласована, но она перерастет в протест - штраф 180 дневных зарплат - это около 14 тысяч евро.

Противостояния французских властей и "желтых жилетов" продолжается уже два года.

Франция. Итоги "желтой войны"

• 11 смертей

• 4,5 тысячи ранений

• 19 тысяч резиновых пуль

• 1,4 тысячи гранат со слезоточивым газом

• 5,4 тысячи светошумовых гранат

Официальные итоги этого противостояния - 11 смертей, в том числе - гибель 80-летней женщины в Марселе, которая была смертельно ранена у себя дома в результате попадания гранаты со слезоточивым газом.

Зафиксировано почти 4,5 тысячи ранений. Некоторые из них очень тяжелые, приведшие к потере глаз, ампутации конечностей, травмам головы и т. д. В общей сложности (опять-таки - согласно официальным данным) полиция применила против протестующих более 19 тысяч резиновых пуль, 1,5 тысячи гранат со слезоточивым газом и 5,4 тысячи светошумовых боеприпасов. Значительную роль в ослаблении протестного движения сыграли пандемия и резкие карантинные ограничения, вводимые французской властью. И, конечно, меры наказания.

Франция. Индекс демократии - 8,12



• Организаторам акций: тюрьма - 6 месяцев, штраф - 7,5 тысячи евро.

• Неповиновение полиции: тюрьма - 1 год, штраф - 15 тысяч евро.

Индекс демократии во Франции - 8,12 из 10. То есть - полное уважение к правам и свободам граждан. За проведение незаконной акции организаторам грозит до 6 месяцев заключения и штраф - 7,5 тысячи евро. Если протестующие не вняли требованию полицейских разойтись дважды, правоохранители имеют право применить силу, а тем, кого задержат, выписать штраф до 15 тысяч евро плюс год тюрьмы. Если у задержанного обнаружат предметы, которые могут служить оружием, и штраф, и срок увеличатся в пять раз.

Великобритания. Новый законопроект от Бориса Джонсона

А британский парламент уже приступил к рассмотрению нового законопроекта от Бориса Джонсона "О полиции, преступности, судах и вынесении приговоров". Если он вступит в силу, то полиция получит новые рычаги эффективной борьбы с протестами, даже если люди не устраивают беспорядки, но, например, парализуют город.

Полиция сможет контролировать время начала и окончания акции и даже пределы шума. Это касается и одиночных пикетов. Если протестующие откажутся следовать приказам полиции, будут оштрафованы до 2,5 тысячи фунтов стерлингов. Штраф можно будет получить, даже если прямых указаний от стражей порядка не следовало, а протестующие не соблюдали ограничения о которых «должны были знать». Новация закона — правонарушение за создание помех обществу как намеренных, так и по неосторожности.

Наказание за незаконные акции в Великобритании

• от 3 человек: тюрьма - 5 лет, штраф - 2 тысячи фунтов.

• От 12 человек: тюрьма - 10 лет, штраф - 4 тысячи фунтов.

Сейчас в Великобритании за участие в небольших мероприятиях от 3 человек грозят 5 годами тюрьмы и штрафом 2 тысячи фунтов стерлингов. Если количество участников превысило 12 человек, акция считается массовой и наказание удваивается. Кстати, индекс демократии в стране Туманного Альбиона - 8, 52 - полная демократия.