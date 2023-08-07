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Сколько теперь стоит обучение в БГУ на платном отделении
Белорусский государственный университет на своем сайте опубликовал документ, где указана стоимость обучения на платном отделении в вузе, сообщает БЕЛТА.
Так, за обучение на первом курсе специальности "финансы и кредит" экономического факультета нужно будет заплатить 5726 белорусских рублей, в 2022 году это стоило 5352 рубля. За обучение на первом курсе специальности "психология" факультета философии и социальных наук придется отдать 5185 белорусских рублей, в прошлом году - 4846 рублей. Все курсы, корме последнего, специальностей "правоведение" и "экономическое право" юридического факультета стоят теперь 5956 рублей, в прошлом году их стоимость достигала 5567 рублей.
На заочном отделении за первый курс специальности "математика и компьютерные науки" механико-математического факультета попросят заплатить 2036 рублей. Столько же потребуется для учебы на специальностях "микробиология" биологического факультета, "менеджмент" экономического факультета, "социальная работа" факультета философии и социальных наук и некоторых других.
Отмечается, что каждый студент БГУ может получить скидку на оплату за обучение на основании решения комиссии университета. Например, на уменьшение платежей могут рассчитывать студенты, достигшие высоких показателей в учебной, научно-исследовательской деятельности и общественной работе.
Фото: БЕЛТА
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