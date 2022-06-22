Сколько цветов украшают улицы Минска?

Почти полтора миллиона летних цветов украсили столичные улицы.Оранжево-красные виолы, например, распустились в центре, вдоль проспекта Независимости. Сейчас озеленители переключились на композиции из многолетних. Так, во флористические панно добавляют хосты и овсяницу, злаковые: всего высадили почти 13 тысяч растений. Городскую флору разнообразили также вертикальными цветочными клумбами.

Всего в Минске ярких красок добавили более 9 тысяч вертикальных конструкций и почти столько же кашпо. Сейчас там красуются петунии и бегонии, а к осени высадят хризантемы. Также ко Дню города распустятся и другие комбинированные композиции.