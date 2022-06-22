3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Сколько цветов украшают улицы Минска?
Почти полтора миллиона летних цветов украсили столичные улицы.Оранжево-красные виолы, например, распустились в центре, вдоль проспекта Независимости. Сейчас озеленители переключились на композиции из многолетних. Так, во флористические панно добавляют хосты и овсяницу, злаковые: всего высадили почти 13 тысяч растений. Городскую флору разнообразили также вертикальными цветочными клумбами.
Всего в Минске ярких красок добавили более 9 тысяч вертикальных конструкций и почти столько же кашпо. Сейчас там красуются петунии и бегонии, а к осени высадят хризантемы. Также ко Дню города распустятся и другие комбинированные композиции.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Татищев: Трамп сосредоточен на том, чтобы американская промышленность заработала в полной мере
В Беларуси постановлением утверждены правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности
Журналистка из Сербии: Санкции против белорусского народа несправедливые
Ярослав Августыняк: В Польше хотят изменить власть в Беларуси
В мире
Все
В ООН приняли российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
Боррель пообещал завершить поставку 1 млн снарядов Киеву к концу 2024 года
Радикалы устроили разбой и подожгли трамвай в центре Амстердама
В Тбилиси в акции протеста против результатов парламентских выборов участие приняли представители ЕС
Регионы
Все
Происшествия
Все