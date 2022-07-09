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Сколько украинских беженцев прибыло в Беларусь, рассказал Иван Крупко
Губернатор Гомельской области Иван Крупко в проекте "Вопрос номер один" рассказал, что, по разным статистическим данным, в Беларусь прибыло около 34 тысяч украинских беженцев. Большая часть из них приехали в Гомельскую область или через Гомельскую область.
"Мы приняли всех, многие пришли к родственникам. Около тысячи беженцев остались без крова, поэтому мы дали им возможность проживания в белорусских санаториях, обеспечили их качественным медицинским обслуживанием, питанием. Управлением комитета по труду беженцам были предложены до 12 тысяч вакансий для обеспечения их местом работы. На сегодняшний день более двухсот человек трудоустроились в Гомельской области", - заявил губернатор Гомельской области.
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