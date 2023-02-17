Сколько солнечных дней было в Беларуси в декабре-январе, рассказали в Белгидромете (спойлер: крайне мало)

Сколько в Беларуси было солнечных часов за январь и декабрь, рассказали специалисты отдела изучения изменений климата и отдела метеорологического мониторинга Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Об этом пишет БелТА.

"За декабрь - январь в Беларуси было всего два ясных дня. Один ясный день в декабре пришелся на жителей Гомеля, а в январе - на жителей Бреста", - отметили в Белгидромете.

В метеорологии ясным считается день, когда в течение суток наблюдалась ясная или малооблачная (с незначительной облачностью) погода.

"Наибольшее количество ясных дней в декабре - январе за период наблюдений с 1991 по 2020 год было зафиксировано в январе 2014 года в Витебске и составило 10 дней", - подчеркнули специалисты отдела изучения изменений климата.

Еще одним показателем солнечности в метеорологии считают продолжительность солнечного сияния. Она выражается в часах и обозначает время, в течение которого на небосводе присутствует солнце, в том числе между просветами в облаках. Продолжительность этого времени может быть от 0,1 часа (от 6 минут) и до максимально возможной в эти холодные месяцы (примерно до 7,5-8,5 часа за одни сутки).

"По этому показателю количество дней с солнцем даже в зимние месяцы значительно больше, чем ясных. Так, продолжительность солнечного сияния в Минске в декабре 2022 года составила 14,8 часа, а в январе текущего года - 8,9 часа", - пояснили в Белгидромете.