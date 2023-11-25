Сколько в год белорус потребляет мяса и молока?

Сегодня белорусские производители уверенно закрывают потребность внутреннего рынка. До 80 % продуктов произведены в Беларуси, а по ряду важнейших товарных категорий (например, мясу и молоку) этот показатель и вовсе достигает 100 %.

Уровень самообеспечения Беларуси по мясу составляет больше 130 %, по молочной продукции - более 260 %. В среднем на одного человека приходится 840 кг молока и его производных, что в 3-4 раза больше реального потребления этого продукта населением.

В среднем один житель Беларуси в год потребляет 238 кг молока и молочных продуктов, 98 кг мяса и мясопродуктов. Также на одного белоруса в среднем приходится 92 кг фруктов, ягод и продуктов их переработки, 174 кг овощей и до 161 кг картофеля.