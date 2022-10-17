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Сколько в Минске на свет появилось детей в День матери?

Сколько в Минске на свет появилось детей в День матери?

В День матери, 14 октября, в столице на свет появились 43 ребенка, сообщает корреспондент агентства "Минск-Новости".

По словам специалиста, в столице 14 октября родились 20 мальчиков и 23 девочки.

В 2021 г. в День матери в Минске на свет появилось 50 младенцев.

Фото: Pixabay

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