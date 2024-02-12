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Сколько ветеранов Великой Отечественной войны живет в Минске и какие выплаты им полагаются
В Минске живут 406 ветеранов Великой Отечественной войны и 1 029 граждан, пострадавших от ее последствий. Такие данные озвучил на коллегии комитета по труду, занятости и социальной защиты Мингорисполкома его председатель Петр Шутько, сообщает агентство "Минск-Новости".
"В Минске живут 406 ветеранов Великой Отечественной войны и 1029 граждан, пострадавших от ее последствий,-озвучил данные Петр Шутько.-Наряду с государственной поддержкой, решением Минского городского Совета депутатов предусмотрены дополнительные социальные льготы. В частности, выплаты из средств местного бюджета, реабилитация в центре "Элеос", возмещение затрат на ремонт квартир и другие".
Председатель комитета по труду обратил внимание, что ветеранам Великой Отечественной войны также предоставляются государственные социальные льготы в сфере здравоохранения, санаторно-курортного лечения, на проезд и другие. Они включают бесплатное обеспечение лекарствами и техническими средствами социальной реабилитации, предоставление социальных услуг на дому, изготовление и ремонт зубных протезов, санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на всех видах городского и пригородного пассажирского транспорта, скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг, проведение ремонта за счет средств местных бюджетов.
Фото: из открытых интернет-источников
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