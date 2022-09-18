Как система ЖКХ подготовилась к отопительному сезону

Я думаю, что отопительный сезон пройдет в штатном режиме. 865 аварийных бригад создано в целом по республике, есть 16 модульных передвижных котельных, которые в случае экстремальныхусловий или выхода изстроя котельноймогут быть оперативно развернуты,и дать тепло людям.Имеется в наличии уже 1.071 единица специального оборудования аварийных машин, которые в любое время могут выехать на аварию и устранить то или иное повреждение.

Геннадий Трубило, первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси