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Как система ЖКХ подготовилась к отопительному сезону

Как система ЖКХ подготовилась к отопительному сезону

Как система ЖКХ подготовилась к отопительному сезону, рассказал первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Геннадий Трубило.

По его словам, в системе ЖКХ на сегодняшний день заменено 36 неэффективных котлоагрегатов,порядка 40котельныхреконструировано,до конца годаосталось модернизировать15. Но это не повлияет на пуск отопления, потому что есть резервные котлы. Запасов древесного топлива (в основном котельные работают на местныхвидах топлива) заготовлено порядка 1,9 млн плотных куб.м. топливной щепы, это119 % от плана.

Я думаю, что отопительный сезон пройдет в штатном режиме. 865 аварийных бригад создано в целом по республике, есть 16 модульных передвижных котельных, которые в случае экстремальныхусловий или выхода изстроя котельноймогут быть оперативно развернуты,и дать тепло людям.Имеется в наличии уже 1.071 единица специального оборудования аварийных машин, которые в любое время могут выехать на аварию и устранить то или иное повреждение.
Геннадий Трубило, первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси

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