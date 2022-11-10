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Сколько живой рыбы продают рыбхозы Минской области и где

Белорусские рыбхозы продолжают сезонный промышленный улов. В планах всех хозяйств получить более 10 тысяч тонн продукции. Так, среди предприятий Минской области, которые занимаются аквакультурой, традиционно высокий уровень улова показывает рыбокомбинат "Любань". Общий объем здесь превысит 1500 тон. Сейчас карпа, белого амура и толстолобика отбирают из прудов и сортируют по весу (в основном одна рыба весит больше килограмма) и другим параметрам. Часть улова пойдет на переработку на комбинат, остальная на продажу в живом виде.

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Основной доход нам приносит сегодня реализация живой рыбы. Восемь экипажей уходят ежедневно по Республике Беларусь. А в Минске проходят ярмарки, куда выезжают три экипажа на торговлю. В среднем за два дня продается тонна живой рыбы. Вместе с живой рыбой мы реализуем продукцию переработки. У нас около 40 наименований продукции. Это продукция горячего и холодного копчения, полуфабрикаты.
Валерий Гормаш, директор рыбокомбината "Любань"

Среди перспективных новинок Любанского рыбхоза и такие виды продукции, как колбаса, пельмени и котлеты из фарша толстолобика. После сертификации рыбные деликатесы начнут поступать в торговые сети.

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