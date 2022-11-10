Сколько живой рыбы продают рыбхозы Минской области и где

Основной доход нам приносит сегодня реализация живой рыбы. Восемь экипажей уходят ежедневно по Республике Беларусь. А в Минске проходят ярмарки, куда выезжают три экипажа на торговлю. В среднем за два дня продается тонна живой рыбы. Вместе с живой рыбой мы реализуем продукцию переработки. У нас около 40 наименований продукции. Это продукция горячего и холодного копчения, полуфабрикаты.

Валерий Гормаш, директор рыбокомбината "Любань"