Скончалась одна из пострадавших во время взрыва на Могилевдреве

Об этом на своей странице в соцсети сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова. Напомним, 25 сентября на предприятии "Могилевдрев" произошел взрыв в лакокрасочном цехе. В результате пострадали 6 человек. В Минский ожоговый центр были переведены три пациента. Вчера одна из пострадавших умерла. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. Причина трагедии устанавливается.