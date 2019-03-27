Печальные новости пришли из Тбилиси. На 88-м году жизни скончался грузинский народный артист Нодар Мгалоблишвили. Актер сыграл десятки ролей в фильмах и сериалах. Карьеру начал в 1954 году в театре, затем дебютировал в кино. Визитной карточкой были роли "гениальных злодеев": Яго в "Отелло", Освальд в "Привидениях". Одной из его самых известных работ стала роль графа Калиостро в фильме Марка Захарова "Формула любви".