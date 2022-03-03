Скончался Иван Кустов - последний Герой СССР, проживавший в Беларуси

На 99-м году жизни скончался последний Герой Советского Союза, проживавший в Беларуси, полковник в отставке Иван Кустов. Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким ушедшего из жизни Героя Советского Союза. После смерти Василия Мичурина в декабре прошлого года в стране оставался один участник Великой Отечественной войны со звездой Героя. Это Иван Ильич Кустов. Но сегодня не стало и его. Фронтовик навсегда останется в памяти. На него и впредь будут равняться воины белорусской армии, с которыми ветеран поддерживал прочную связь.

Иван Ильич родился 31 января 1924 года в селе Манчаж Свердловской области. До войны работал в местном колхозе, а в 17 лет был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С октября 1942 года находился на фронтах, попутно окончил Свердловское пехотное училище, получил капитанские погоны. Командовал ротой 1052-го стрелкового полка, входившего в структуру Первого Белорусского фронта. Его рота участвовала в освобождении Украины, Молдовы, Польши. Несколько раз был ранен. В начале 1945 года бойцы Кустова прорвали немецкую оборону на польском плацдарме в районе села Выборув. Переправившись по льду через реку, рота захватила плацдарм на западном берегу и удерживала его до прибытия всего полка. За этот бой Кустов был удостоен звания "Герой Советского Союза".