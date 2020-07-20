Скончался художник Виктор Чижиков -создатель олимпийского Мишки, символа Олимпиады-80. Мастеру было 84 года. Он также работал над иллюстрациями для издательств "Малыш", "Детская литература"и журналов "Мурзилка", "Веселые картинки"и других.



Накануне отмечали юбилей Олимпиады-80. Она началась 40 лет назад - 19 июля 1980 года.



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