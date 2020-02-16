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Скорая помощь при болях в спине. Эффективные упражнения
Если боль нестерпимая
Сгибаем правую ногу, руки в замок, подтягиваем колено к груди. Голова остается лежать. Стараемся очень плавно (!), медленно и без нажима подтягивать колено к груди, насколько это возможно. В этом положении удерживаем от 30 секунд до минуты. Так же очень плавно опускаем ногу.
Ориентируемся на свои ощущения. Какую ногу болезненнее подтягивать к себе, значит, с той стороны у нас существует очаг боли. На болезненную сторону делаем упор: делаем три подтягивания с болезненной стороны и одну с другой.
Если боль немного отпустила
Делаем второе упражнение со скрещенными ногами. Подтягиваем к себе ногу, вторую стараемся закинуть за нее как бы крестиком, как когда сидим нога за ногу. Теперь берем руки в замок и стараемся ухватиться под коленом нижней ноги. Голову не поднимаем. Здесь важно не подтягивать к себе ноги, а удержать и потом плавно опустить.
Как это работает?Все группы мышц поясничного пояса в этом упражнении работают очень активно. Они расслабляются и растягиваются. Эти два упражнения относятся именно к растяжке.
Используем валик из полотенца
Подкладываем валик под спину строго под пупком. И вытягиваем руки назад ладошками кверху, если позволяют плечевые суставы.
После выполнения упражнений вставать надо медленно и аккуратно. Никаких резких движений!
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