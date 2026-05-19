Скорбная дата для белорусов: в Барановичах почтили память Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко

19 мая - 5 лет со дня трагедии, произошедшей в небе над Барановичами. В 2021 году в этот день во время планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Як-130 Лидской штурмовой авиационной базы.

Экипаж - майор Андрей Ничипорчик и лейтенант Никита Куконенко - до последних секунд боролись за управление машиной после возникновения технической неисправности. Указом Президента Беларуси за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, пилотам посмертно присвоено звание "Герой Беларуси".

От момента возникновения нештатной ситуации до падения самолета прошло чуть больше минуты, но этого времени хватило, чтобы спасти десятки жизней и увезти машину от жилых домов. Именно тогда авиаторы Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко приняли самое главное решение в своей жизни - пожертвовать собой ради других.

упавший Як-130

Сегодня на месте трагедии расположен памятник-мемориал. Каждый год жители Барановичей, сослуживцы, родные и близкие приходят сюда, чтобы почтить память летчиков, совершивших свой последний полет ради других. 12:33 - это время падения.

Сегодня хронология тех событий восстановлена поминутно: произошел критический отказ комплексной системы управления самолетом. В 12:32 экипаж незамедлительно доложил на землю о неисправности. Вместо катапультирования летчики попытались взять управление на себя и выровнять траекторию. Самолет начал резко терять высоту, его стало кренить на жилой массив. Пилоты приложили все усилия, чтобы отвезти падающий истребитель от многоквартирных домов и школ. В 12:33, убедившись, что траектория падения находится вне жилой зоны, экипаж получил команду на катапультирование.

В 12:33:30 Як-130 упал на небольшой пустырь возле двухэтажных домов. На земле обошлось без жертв и разрушений жилых построек. Пилоты погибли.

Максим Антонюк

Максим Антонюк, председатель Барановичского горисполкома:

"Сегодня, находясь в этом месте, говорить тяжело. Это трагическое событие разделило историю города на две части. Это были молодые ребята с мечтами, планами, семьями. В момент трагических событий они, не задумываясь, приняли решение положить свою жизнь на то, чтобы спасти десятки других. Этот подвиг еще раз показал черту настоящего белоруса - это любовь к ближним, забота о них и готовность пожертвовать собой ради других".

Владимир Ничипорчик, отец Героя Беларуси Андрея Ничипорчика:

"Как бы мне не было больно, как бы нам, родным и близким, не было трудно об этом говорить, я считаю, что ребята приняли правильное решение. Они увели самолет и спасли много жизней".