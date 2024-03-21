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Скоро космический исторический старт! Экипаж занял места в ложементах
До старта "Союза МС-25" остается всего час. И это станет важным этапом для Беларуси - космической державы. На орбиту отправится первая женщина суверенной республики.
Старт намечен на 16 часов 21 минуту. В 15:15 в интернете начнется трансляция запуска корабля. Ее можно увидеть в эфире "Беларусь 1".
Напомним про утро на Байконуре. Оно началось торжественно и волнующе. Из гостиницы, где на космическом карантине с 6 марта находились космонавты, выходили под овации, их встречали близкие и родные. У Марины Василевской огромная группа поддержки. Кто-то приехал сам, кто-то накануне чартером из Минска. Это церемония проводов основного и дублирующего экипажей. Выходили, кстати, под легендарную композицию группы Земляне. "Трава у дома" - своеобразный гимн космонавтики. Советский хит, который и сегодня воспевает непростой труд людей на орбите.
Накануне космонавты смотрели "Белое солнце пустыни". А сегодня по традиции оставили на дверях номеров гостиницы свои автографы. После экипажи отправились переодеваться и направились к месту старта корабля "Союз МС-25".
Около двух часов дня Марина Василевская, Олег Новицкий и Трейси Дайсон поднялись на лифте в корабль и заняли места в ложементах.
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