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Скоро станет известно, кто из белорусов полетит в космос
В ближайшее время завершится отбор белорусских кандидатов на полет в космос, сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службупосольства Беларуси в России.
Сегодня в госкорпорации "Роскосмос" состоялась рабочаявстречапредседателя Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимира Гусакова и посла Беларуси в России Дмитрия Крутого с генеральным директором Роскосмоса Юрием Борисовым. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области дистанционного зондирования Земли и пилотируемой космонавтики, в том числе совместного проекта - полета белорусского космонавта на российском корабле.
"В настоящее время сформирован список кандидатов, которые в ближайшее время пройдут окончательный отбор на базе Центра подготовки космонавтов им. Ю.А.Гагарина. Затем основной кандидат на полет и его дублер приступят к тренировкам и подготовке к космическому полету", - сказали в пресс-службе.
"Представители обеих стран выразили убежденность в необходимости и значимости укрепления сотрудничества в космической сфере и отметили важность достигнутых в ходе встречи договоренностей по расширению партнерства", - отметили в пресс-службе.
Фото: pixabay.com
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