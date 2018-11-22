Скоро в столице появятся "умные" киоски

В мультифункциональном павильоне можно будет вызвать такси или экстренные службы.

А позже появится возможность оплачивать коммунальные услуги, приобретать билеты на спектакли, концерты и фестивали. Сегодня в киосках "Белсоюзпечати" можно зарядить мобильный телефон. Постепенно в мини-магазинах появляется сервис онлайн-перевода - разговаривать с продавцом можно на любом языке мира.