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Скоро в столице появятся "умные" киоски

В мультифункциональном павильоне можно будет вызвать такси или экстренные службы.

А позже появится возможность оплачивать коммунальные услуги, приобретать билеты на спектакли, концерты и фестивали. Сегодня в киосках "Белсоюзпечати" можно зарядить мобильный телефон. Постепенно в мини-магазинах появляется сервис онлайн-перевода - разговаривать с продавцом можно на любом языке мира.

Ко II Европейским играм в таких павильонах можно будет вызвать трансфер до аэропорта или воспользоваться интерактивным городским навигатором.

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