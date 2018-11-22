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Скоро в столице появятся "умные" киоски
В мультифункциональном павильоне можно будет вызвать такси или экстренные службы.
А позже появится возможность оплачивать коммунальные услуги, приобретать билеты на спектакли, концерты и фестивали. Сегодня в киосках "Белсоюзпечати" можно зарядить мобильный телефон. Постепенно в мини-магазинах появляется сервис онлайн-перевода - разговаривать с продавцом можно на любом языке мира.
Ко II Европейским играм в таких павильонах можно будет вызвать трансфер до аэропорта или воспользоваться интерактивным городским навигатором.
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