Скоропостижно скончался настоятель храма иконы Божией Матери "Всецарица" протоиерей Кирилл Шолков

Умер настоятель храма иконы Божией Матери "Всецарица" в Минске протоиерей Кирилл Шолков, пишет БелТА.

Настоятель прихода храма иконы Божией Матери "Всецарица" в Минске, председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской православной церкви протоиерей Кирилл Шолков скоропостижно скончался 10 марта на 51-м году жизни во время зарубежной поездки.

Протоиерей Кирилл Шолков родился в 1972 году в Минске. В 1990 году окончил Минское музыкальное училище им. Глинки, Белорусскую государственную академию музыки. Богословское образование получил в Московских духовных семинарии и академии. В 2012 году был назначен настоятелем прихода храма иконы Божией Матери "Всецарица" белорусской столицы. А в 2014 году решением Синода Белорусского Экзархата был назначен председателем Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской православной церкви.

"На протяжении 10 лет отец Кирилл усердно трудился на ниве пастырского служения, совмещая труды по организации приходской жизни и строительству храма с активной социальной и благотворительной деятельностью. Благодаря его усилиям были выстроены добрые отношения и плодотворное сотрудничество Белорусской православной церкви с Министерством здравоохранения и Министерством труда и социальной защиты, осуществлен ряд совместных инициатив в области пастырского душепопечения о лицах, находящихся в медицинских и социальных учреждениях", - рассказали в БПЦ.

В январе 2022 года за большой личный вклад в укрепление духовных ценностей, самоотверженный труд в сфере просвещения и церковной благотворительности указом Президента протоиерей Кирилл Шолков был удостоен премии "За духовное возрождение". Также отец Кирилл был отмечен многими церковными наградами, в том числе саном протоиерея и правом ношения наперсного креста с украшениями.