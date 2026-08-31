Скорость, драйв и адреналин: XVIII Международный Лидский мотофестиваль собрал байкеров из 7 стран

В прошедшие выходные тихий Лидский район зашумел от рева тысяч железных коней. Там прошел XVIII Международный Лидский мотофестиваль.

Номера на байках говорят о широкой географии участников: помимо Беларуси и России, были гости из Литвы, Польши, Латвии, Германии и Великобритании. Для Беларуси принцип добрососедства - один из приоритетов и Лидский мотофестиваль это еще раз доказал.

Фестиваль давно вышел за рамки сугубо субкультурного события, это огромный праздник. На большой площади развернулась выставка достижений белорусской промышленности: от сувениров до отечественной мототехники. Подкрепить силы после долгой дороги помог масштабный фудкорт.