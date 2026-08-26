Скорость и слаженность работы: разбойное нападение на ювелирный магазин в Минске раскрыто за сутки

Разбойное нападение на ювелирный магазин в Минске раскрыто за сутки. Хотя говорят же, что такие преступления совершают, чтобы не быть пойманными.

Как в Беларуси грабителей ловят быстрее, чем они успевают припрятать украденное?

Поймать за сутки

Преступник к ограблению ювелирного магазина на проспекте Независимости в Минске готовился. Изучал, где находятся камеры, и выстраивал пути ухода от них. Приготовил стеклобой для разбивания витрин. Набил карманы и сумку драгоценностями всего за минуту и скрылся. В процессе успел даже переодеться на чердаке другого дома. А через стуки он уже давал показания. И этот случай не единственный. Вспомнить хот бы резонансный налет на ломбард на улице Притыцкого в Минске в январе 2023-го. Нападавший ударил продавщицу ножом и забрал 700 рублей. Его нашли за несколько часов. В Европе за это время только заявление примут.

Или еще немного анекдотичная история. Минчанин угонял велосипеды в разных районах и либо дарил своим детям, либо продавал по дешевке. Его тоже вычислили быстро, несмотря на то, что в этом случае действительно требуется время, чтобы обнаружить пропажу и написать заявление в милицию. А это значит драгоценное время - по горячим следам - упущено. Но система уличного видеонаблюдения работает отлично. Всего в Беларуси насчитывается около 60 тыс. камер. Только в Минской области более 8 тыс., и в 2026 году планируют установить еще больше. Во дворах многоквартирных домов Минска тоже тысячи камер. В огромную видеобазу в режиме реального времени стекаются потоки информации.

Андрей Мамыкин, экс-депутат Европарламента, журналист (Латвия):

"Минск чистый город, нигде никакие бумажки, окурки не валяются. По крайней мере, очень сложно найти, чтобы мусор валялся. Я пошел с телефоном в самые пролетарские районы города, на Немигу и даже на гудящую ночами улицу Зыбицкую. И там было чисто. Там не валялись шприцы, не валялись наркоманы, не было каких-то окурков, не воняло мочой, как в каждом подземном переходе Риги или Парижа. Чисто ведь не там, где много дворников, а там, где не мусорят. И белорусы не мусорят, поэтому у них чисто. Это культура, которая у человека, что называется, в сердце".

Европейский контраст

Результаты говорят сами за себя. Только по линии органов внутренних дел за 2025 год система мониторинга способствовала раскрытию более 4 тыс. преступлений. Задержано почти 6,5 тыс. разыскиваемых, найдено более 1 тыс. без вести пропавших. Выявлено свыше 44 тыс. административных нарушений. На этом фоне европейские города выглядят не так безопасно. В странах ЕС отмечается ост бандитизма. Самый высокий уровень насилия, преступности и вандализма - в Греции, Нидерландах, Болгарии, Франции, Испании. В Германии количество преступлений с применением насилия достигло самого высокого с 2007 года уровня. Речь об изнасилованиях, грабежах, нанесении тяжких телесных повреждений и убийствах.

Ограбление Лувра в октябре 2025-го - одно из самых громких преступлений. Известнейший музей мира, сотни охранников, современнейшие системы сигнализации. И что? Преступников спустя время вроде бы поймали. А вот ценностей на 88 млн нет. Вот вам и Европа.

Высокий уровень личной безопасности стал визитной карточкой Беларуси. По городам страны можно спокойно гулять в любое время суток без опаски. По данным Генпрокуратуры, в 2025 году зафиксирован самый низкий уровень преступности в истории суверенной республики.

И пока в Европе боятся выходить на улицу после заката, в Беларуси грабителя ювелирного магазина находят за сутки. А в Лувре драгоценности ищут уже полгода и не могут найти. Вывод? Он очевиден. И он не в пользу Евросоюза.