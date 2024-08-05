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Скорость 25 км/ч, возрастные ограничения: в ГАИ Минска рассказали о правилах передвижения на электросамокатах
В ГАИ Минска рассказали, что нужно знать для безопасного передвижения на электросамокатах, пишет БЕЛТА.
Электросамокат является средством персональной мобильности, его использование подчиняется правилам дорожного движения. На нем запрещается двигаться со скоростью более 25 км/ч, так как это существенно увеличивает риск аварийных ситуаций.
Также стоит учитывать возрастные ограничения: передвигаться на электросамокате разрешается только лицам старше 14 лет. При выходе на проезжую часть необходимо учитывать окружающую обстановку и избегать небезопасных действий.
Не следует забывать: электросамокат предназначен исключительно для одного пользователя.
Фото: pixabay.com
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