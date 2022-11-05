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Скорость исследования от 1 микросекунды до 10 секунд - рентген-кабинет открыт на базе могилевской поликлиники № 9

Региональная медицина переживает обновление. Рентген-кабинет открыт на базе могилевской поликлиники № 9. Помещение реконструировали, приобрели новое цифровое оборудование белорусского производства. Поликлиника обслуживает почти 25 тысяч жителей города и ближайших поселков.

Новый "Космос-535" производства Республики Беларусь. Это цифровой аппарат, не требующий ни пленки, ни каких-то растворов для исследования. И сразу же расшифровывается. Скорость исследования от 1 микросекунды до 10 секунд.
Иван Валяк, главврач могилевской поликлиники № 9

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