Скорость исследования от 1 микросекунды до 10 секунд - рентген-кабинет открыт на базе могилевской поликлиники № 9

Новый "Космос-535" производства Республики Беларусь. Это цифровой аппарат, не требующий ни пленки, ни каких-то растворов для исследования. И сразу же расшифровывается. Скорость исследования от 1 микросекунды до 10 секунд.

Иван Валяк, главврач могилевской поликлиники № 9