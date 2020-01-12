Об изменениях на дорожной карте Беларуси. Точнее, о скоростном режиме. Известно, что до конца зимы частично ускорят около 20 трасс. На некоторых из них уже появились новые знаки. Взять, например, трассу Р58. Там на одном из участков раньше разрешено было ехать 100, теперь можно разгоняться до 120 километров в час.





Основные аргументы за повышение скорости - качественные дороги и экономия времени

Однако есть и другая сторона медали, принцип "тише едешь - дальше будешь". Готовы ли дороги с точки зрения безопасности? Есть ли необходимая инфраструктура в тех местах? И стоит ли в принципе увеличивать лимит на магистралях? Наш корреспондент

Александр Лучонок

съездил за ответами и выяснил, каких нововведений ждать автомобилистам.

На спидометре 120 и даже чуть больше, а впереди пост ГАИ. Еще совсем недавно за такую скорость здесь Ирина могла получить штраф. Но сейчас просто проверка документов. Этот участок трассы Р58. Соединяет Минск и Мядель. Дорога относится к первой категории. После реконструкции в 2017 году стала многополосной, имеет специальные ограждения и обновленное покрытие. Именно благодаря этим условиям и стало возможным повысить здесь скоростной режим до 120 километров в час. Водителям грузовых авто тоже можно посильнее нажать педаль акселератора и ехать 100. Конечно, перед тем, как разместить новые знаки, дорогу обследовали. Специальная комиссия проверила не только дорожные условия, но и все ли здесь безопасно. Как погода и интенсивность потока влияют на ДТП.

Вскоре ускорят трассу М5 Минск - Гомель

Новые знаки уже появились по дороге из Минска в сторону Нарочи, а также на участке Слобода - Паперня. Вскоре ускорят трассу М5 Минск - Гомель. Разогнаться можно будет и на некоторых участках Витебского, Гродненского и Брестского направлений. Эксперимент проведут и на МКАДе. Там третья полоса начнет разрастаться участками, где можно ехать 100. Эти места мы отправились обследовать вместе с Юрием Важником - экспертом в дорожной теме. ДТП, именно здесь, на МКАДе, в основном случается не по вине лихачей, а из-за поломок авто, тихоходов или ремонта дорог. Это 70 % всех случаев.

Белорусы получают около полутора миллиона писем счастья в год

К скоростным нововведениям специалисты относятся не без доли сомнений.Ведь любители быстрой езды в первую очередь думают не о безопасности, а о штрафе, который придется заплатить. Спидометр любого автомобиля имеет погрешность. Данные на нем могут меняться в зависимости от погодных условий, комплекта шин и дорожного покрытия. Водитель, сам того не зная, становится нарушителем, попав в фокус мобильных датчиков скорости.Белорусы получают около полутора миллиона писем счастья в год. А при этом сами камеры не сокращают аварийность. Их размещение решили пересмотреть.

На дорогах Беларуси появятся камеры, которые будут фиксировать заезд на стоп-полосу и проезд на красный

Еще одна инновация от ГАИ. Вскоре на дорогах появятся камеры, которые будут фиксировать заезд на стоп-полосу и проезд на красный. Именно те маневры, которые напрямую приводят к ДТП. В планах - запустить балльную систему нарушений. Создадут и центр управления движением. На главных магистралях страны разместятся специальные табло. Они сообщат о скоростном максимуме в случае переменчивой погоды, пробок или ДТП. Сами же белорусские водители к новшествам и ускорениям дорог относятся по-разному.