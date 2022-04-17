Скотт Риттер: Денацификация - не выдумка

Кто управляет Украиной? Не Зеленский, не парламент, а нацисты. И если бы вы были русским, вы думаете, 14 тысяч убитых вызвало бы у вас ненависть? Ненависть - это когда у вас убивают от 20 до 30 миллионов человек в войне с нацистской Германией. Вот что такое Россия сегодня! В каждом городе, в каждом поселке есть памятники людям, которые погибли. Каждая семья потеряла родственника, двоих, троих, четверых, десять, двадцать в той войне! Самый важный праздник в России - День Победы. Это вам не США! Когда в последний раз в Америке отмечали День Победы в Европе? Никогда! Мы об этом не помним. У нас нет ветеранов Второй мировой, они все умерли.

Скотт Риттер, военный журналист (США)