Отцы и деды сегодняшних украинцев не щадили жизни за освобождение своей земли от фашистского ига. А сегодня их потомки в Украине открыто и уверенно возрождают идеологию нацизма. И вы приказываете сидеть и спокойно на это смотреть? Такой прямой вопрос эмоционально задает коллективному Западу американский военный аналитик Скотт Риттер.



Скотт Риттер, военный журналист (США):

Кто управляет Украиной? Не Зеленский, не парламент, а нацисты. И если бы вы были русским, вы думаете, 14 тысяч убитых вызвало бы у вас ненависть? Ненависть - это когда у вас убивают от 20 до 30 миллионов человек в войне с нацистской Германией. Вот что такое Россия сегодня! В каждом городе, в каждом поселке есть памятники людям, которые погибли. Каждая семья потеряла родственника, двоих, троих, четверых, десять, двадцать в той войне! Самый важный праздник в России - День Победы. Это вам не США! Когда в последний раз в Америке отмечали День Победы в Европе? Никогда! Мы об этом не помним. У нас нет ветеранов Второй мировой, они все умерли.



"У русских ветераны тоже почти все умерли, но знаете, как они поддерживают память? Они собрали так называемый Бессмертный полк. Семьи погибших ветеранов держат портреты тех, кто сражался в войне, и проходят парадом, десятками и сотнями тысяч каждое 9 Мая в память о них. Это у них в ДНК. И вы приказываете им сидеть и спокойно смотреть, как идеология нацизма возрождается на Украине, и не вмешиваться? Меня уже тошнит от того, что в США говорят, что "денацификация - это выдумка". Это не выдумка! Это реальней, чем сама реальность", - заявил журналист.