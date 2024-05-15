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Скринников: Закон по вопросам предпринимательской деятельности абсолютно не носит фискальных целей
Закон по вопросам предпринимательской деятельности абсолютно не носит фискальных целей. Об этом в программе "Экономическая среда" заявил заместитель министра по налогам и сборам Республики Беларусь Игорь Скринников.
Он обратил внимание, что цифра 40 тыс. ИП несколько завышена. Исходя из перечня видов деятельности, который сегодня размещен для публичного обсуждения, и статистики, имеющейся у налоговой службы, о 40 тыс. потенциальных индивидуальных предпринимателей, которые могут трансформироваться в иные организационно-правовые формы, речь вести не стоит, считает замминистра. "Эта цифра будет на порядок меньше. Она во многом будет зависеть от того, какой будет сформирован окончательный перечень. И тогда уже можно будет более детально об этом сказать, - пояснил Игорь Скринников. - Но в целом корректировки налоговой политики в плане порядка налогообложения индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан не произойдет. То есть это политика планомерной корректировки, которая вносилась нами в течение последних трех лет".
Смотрите программу "Экономическая среда" ЗДЕСЬ
Министр обратил внимание, что предпринимательская активность не снизилась. Количество активных субъектов, осуществляющих непосредственно предпринимательскую деятельность, меньше не становится, но некоторые предприниматели перевели свои предприятия в иные организационные формы. "А самый главный для нас индикатор - это количество наемных лиц. То есть, сравнивая 2022 и 2023 годы, количество наемных лиц у предпринимателей уменьшилось буквально на 2 тыс.: было 67 тыс., стало 65", - привел цифры Игорь Скринников.
Законом не предусмотрены новые виды налогов либо увеличение ставок действующих налогов. Все эти нормы регулируются Налоговым кодексом, и в этой части ничего не меняется, подчеркнул заместитель министра по налогам и сборам Беларуси.
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