Скринников: Закон по вопросам предпринимательской деятельности абсолютно не носит фискальных целей

Он обратил внимание, что цифра 40 тыс. ИП несколько завышена. Исходя из перечня видов деятельности, который сегодня размещен для публичного обсуждения, и статистики, имеющейся у налоговой службы, о 40 тыс. потенциальных индивидуальных предпринимателей, которые могут трансформироваться в иные организационно-правовые формы, речь вести не стоит, считает замминистра. "Эта цифра будет на порядок меньше. Она во многом будет зависеть от того, какой будет сформирован окончательный перечень. И тогда уже можно будет более детально об этом сказать, - пояснил Игорь Скринников. - Но в целом корректировки налоговой политики в плане порядка налогообложения индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан не произойдет. То есть это политика планомерной корректировки, которая вносилась нами в течение последних трех лет".