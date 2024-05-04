"Скриншот": как Латвия стала антипримером развития собственной государственности

Латвия стала ярким антипримером развития собственной государственности. Советское наследие уничтожили, а на руинах так ничего и не построили. Там, где бурлило производство, остались лишь заброшенные заводские проходные. Крах экономики сопровождается массовым оттоком собственной молодежи. Подробности в рубрике "Скриншот".

Помятые тигры

"Прибалтийские тигры" - продукт американского оригами, изрядно потрепан и буквально на пороге традиционного использования. Попытки быть на острие глобальных процессов и даже без лишней скромности выступать инициаторами эскалации ускорили их деградацию. За все надо платить - простая истина, о которой быстро забываешь в теплой ванной из дотаций и вертолетных денег. Александр Лукашенко часто повторяет, что от соседей не уйдешь и вообще они даны Богом. Так и есть. Физически нельзя наращивать экономику, закрывая границы и разрывая устоявшиеся логистические маршруты. Просядет все без исключения. Прописные истины, которые в Латвии решили прочувствовать на практике.

За последние 20 лет у нас закрылось 400 школ, пропало с карты 500 маленьких населенных пунктов, уехало почти полмиллиона человек. Какой враг это сделал, даже во время войны такого вреда нельзя нанести. Кто этот враг? Надо его найти Вилис Криштопанс, экс-премьер-министр Латвии

На самом деле экс-премьер Латвии сильно сглаживает происходящее. Цифры куда более удручающие. Возьмем хотя бы население страны, которое активно голосует ногами. За последние 30 лет оно сократилось почти на 670 тысяч и сегодня составляет примерно 1 873 человек. Это тысяч на 100 меньше, чем живет в Минске. С такими выдающимися успехами латвийского политикума лет через 75 последний уезжающий латыш выбросит в море ключи от городской ратуши. Заметьте, не монетку, ее бросать нет никакого практического толка. Да и лишних монет особо нет, чего разбрасывать.

Экономика услуг

Бривибас - центральная улица Риги уже давно не место для променада с любимой дамой. Все чаще там снимают репортажи о закрытых магазинах и разорившихся предпринимателях. Эти видео собирают миллионы просмотров в социальных сетях. Все дело в том, что картинка уж больно шокирующая. Постапокалипсис - не иначе - к таким выводам приходят комментаторы. На практике все значительно проще. Риторика и действия властей исключили из уравнения традиционный источник доходов маленькой балтийской страны. Неожиданно оказалось, что экономика услуг без российских туристов не работает. Чего уж там, и наши соотечественники немало оставляли чаевых в этой стране.





Самые большие проблемы у общепита, он очень меняется из-за налогового бремени, дополнительных требований и доступности среды. Проходит примерно год, и мы видим смену арендатора. Диана Фриденберга, председатель правления компании Ober Haus Real Estate Latvia

Круговая порука

При этом весь латвийский политикум беззаботно напевает в душе любимые строки "Куда уходят деньги". Коррупция и серые схемы - вот основа их доходов. В сентябре 2020 года был задержан глава погранохраны Гунтис Пуятс. Он стал фигурантом уголовного дела, связанного с возведением инженерной инфраструктуры. В ходе большой стройки государство потеряло несколько миллионов евро. Покровители в правительстве помогли силовику выйти сухим из крайне сложной ситуации. Среди свежих инцидентов с липкими руками латвийских политиков отмечается скандал вокруг главы внешнеполитического ведомства. Кариньш оказался заядлым любителем командировок в комфортных условиях. Для передвижения он использовал бизнесджеты в обход процедуры закупок и по изрядно завышенной стоимости. Пока латвийские предприниматели ищут, чем заплатить аренду, Кариньш предпочитает смотреть на ситуацию свысока. Замолчать резонансный скандал не получилось.

После разговора с госпожой Силани хочу заявить, что я подал в отставку как министр иностранных дел. Кришьянис Кариньш, министр иностранных дел Латвии (2023-2024)