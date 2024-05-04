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"Скриншот": как Латвия стала антипримером развития собственной государственности
Латвия стала ярким антипримером развития собственной государственности. Советское наследие уничтожили, а на руинах так ничего и не построили. Там, где бурлило производство, остались лишь заброшенные заводские проходные. Крах экономики сопровождается массовым оттоком собственной молодежи. Подробности в рубрике "Скриншот".
Помятые тигры
"Прибалтийские тигры" - продукт американского оригами, изрядно потрепан и буквально на пороге традиционного использования. Попытки быть на острие глобальных процессов и даже без лишней скромности выступать инициаторами эскалации ускорили их деградацию. За все надо платить - простая истина, о которой быстро забываешь в теплой ванной из дотаций и вертолетных денег. Александр Лукашенко часто повторяет, что от соседей не уйдешь и вообще они даны Богом. Так и есть. Физически нельзя наращивать экономику, закрывая границы и разрывая устоявшиеся логистические маршруты. Просядет все без исключения. Прописные истины, которые в Латвии решили прочувствовать на практике.
За последние 20 лет у нас закрылось 400 школ, пропало с карты 500 маленьких населенных пунктов, уехало почти полмиллиона человек. Какой враг это сделал, даже во время войны такого вреда нельзя нанести. Кто этот враг? Надо его найти
На самом деле экс-премьер Латвии сильно сглаживает происходящее. Цифры куда более удручающие. Возьмем хотя бы население страны, которое активно голосует ногами. За последние 30 лет оно сократилось почти на 670 тысяч и сегодня составляет примерно 1 873 человек. Это тысяч на 100 меньше, чем живет в Минске. С такими выдающимися успехами латвийского политикума лет через 75 последний уезжающий латыш выбросит в море ключи от городской ратуши. Заметьте, не монетку, ее бросать нет никакого практического толка. Да и лишних монет особо нет, чего разбрасывать.
Экономика услуг
Бривибас - центральная улица Риги уже давно не место для променада с любимой дамой. Все чаще там снимают репортажи о закрытых магазинах и разорившихся предпринимателях. Эти видео собирают миллионы просмотров в социальных сетях. Все дело в том, что картинка уж больно шокирующая. Постапокалипсис - не иначе - к таким выводам приходят комментаторы. На практике все значительно проще. Риторика и действия властей исключили из уравнения традиционный источник доходов маленькой балтийской страны. Неожиданно оказалось, что экономика услуг без российских туристов не работает. Чего уж там, и наши соотечественники немало оставляли чаевых в этой стране.
Самые большие проблемы у общепита, он очень меняется из-за налогового бремени, дополнительных требований и доступности среды. Проходит примерно год, и мы видим смену арендатора.
Круговая порука
При этом весь латвийский политикум беззаботно напевает в душе любимые строки "Куда уходят деньги". Коррупция и серые схемы - вот основа их доходов. В сентябре 2020 года был задержан глава погранохраны Гунтис Пуятс. Он стал фигурантом уголовного дела, связанного с возведением инженерной инфраструктуры. В ходе большой стройки государство потеряло несколько миллионов евро. Покровители в правительстве помогли силовику выйти сухим из крайне сложной ситуации. Среди свежих инцидентов с липкими руками латвийских политиков отмечается скандал вокруг главы внешнеполитического ведомства. Кариньш оказался заядлым любителем командировок в комфортных условиях. Для передвижения он использовал бизнесджеты в обход процедуры закупок и по изрядно завышенной стоимости. Пока латвийские предприниматели ищут, чем заплатить аренду, Кариньш предпочитает смотреть на ситуацию свысока. Замолчать резонансный скандал не получилось.
После разговора с госпожой Силани хочу заявить, что я подал в отставку как министр иностранных дел.
Мы все прекрасно понимаем, с чем связаны попытки той же Латвии играть в игры не по росту. Политический истеблишмент сформировал свой карго-культ. И если туземцы искренне верят, что гуманитарные грузы с самолета им сбрасывают духи предков, то "прибалтийские тигры" надеются на неиссякаемый поток финансовой благодати взамен на проамериканскую риторику.
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