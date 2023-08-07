ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Скрипель: Люди, занимающие высокое положение, ведут себя естественно и ненадменно

В дни II Игр стран СНГ руководители спортивных отраслей стран, которые представлены на мультиспортивном форуме в Минске, проводят ряд встреч. Руководитель Белорусской ассоциации гимнастики Елена Скрипель рассказала, что именно в подобных дискуссиях, в том числе без галстуков, появляются совместные проекты, которые реализуются в ближайшем будущем и дают импульс развитию спорта.

Люди, занимающие высокое положение, решающие важные государственные вопросы, ведут себя очень естественно и ненадменно. Это мы отмечаем и любим. Это хороший знак дружбы и возможностей.
Елена Скрипель

Одна из таких дискуссионных площадок в дни II Игр стран СНГ - открытый весной медиадом, который находится вблизи Дворца гимнастики на проспекте Победителей в Минске.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все