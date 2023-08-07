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Скрипель: Люди, занимающие высокое положение, ведут себя естественно и ненадменно
В дни II Игр стран СНГ руководители спортивных отраслей стран, которые представлены на мультиспортивном форуме в Минске, проводят ряд встреч. Руководитель Белорусской ассоциации гимнастики Елена Скрипель рассказала, что именно в подобных дискуссиях, в том числе без галстуков, появляются совместные проекты, которые реализуются в ближайшем будущем и дают импульс развитию спорта.
Люди, занимающие высокое положение, решающие важные государственные вопросы, ведут себя очень естественно и ненадменно. Это мы отмечаем и любим. Это хороший знак дружбы и возможностей.
Одна из таких дискуссионных площадок в дни II Игр стран СНГ - открытый весной медиадом, который находится вблизи Дворца гимнастики на проспекте Победителей в Минске.
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