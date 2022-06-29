Скрыть прошлое: полицаи шли служить в Красную армию, участвовали в боях, получали награды

В 1944-м, когда часть Беларуси уже была освобождена, полицаи, скрыв свою службу Третьему рейху, шли служить в Красную армию. Участвовали в боях, многие были ранены, получали награды. Об этом экспертырассказывают в очередной серии совместного проекта Агентства теленовостей и Комитета госбезопасности "Без срока давности. Палачи Логойска".

Но их прошлое рано или поздно становилось известно. В 1944-м органами контрразведки СМЕРШ было заведено уголовное дело сразу на 10 человек - логойских полицаев.

Они находились в учебном батальоне 11-й гвардейской стрелковой дивизии, которая на этот момент пыталась штурмовать Кенигсберг, рассказывает историк спецслужб, кандидат исторических наук Юрий Зверев.

Военным трибуналом третьего Белорусского фронта все они были в октябре привлечены к уголовной ответственности. Трое были приговорены к высшей мере наказания - к расстрелу. Трое - каторжные, исправительные работы до 25 лет, и оставшиеся - по 10 лет исправительно-трудовых учреждений. Алексей Васильев, историк спецслужб

В 1949 году был арестован бывший полицай Куликовский Николай Филиппович, на счету которого десятки уничтоженных людей. Но он считал, что смыл позор кровью. Ведь в 1944-м он отправился на фронт. Был тяжело ранен, был награжден медалями "За боевые заслуги" и "За победу над Германией". Писал письма генеральному прокурору СССР о том, что его незаконно арестовали, письма писали его жена и несовершеннолетняя дочь. В итоге суд приговорил его к 10 годам заключения.

В определении суда было написано: «Приняв во внимание его ранение и инвалидность, службу в частях Советской армии, полученные награды…». Он был освобожден условно досрочно через 8 лет. Юрий Зверев, историк спецслужб, кандидат исторических наук