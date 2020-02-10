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Сколько скрытого сахара в продуктах на нашем столе
Хлопья с молоком - обычный завтрак для многих людей. Знаете ли вы, что в небольшой порции сухих хлопьев с молоком содержится от 11 до 20 граммов сахара. Это почти то же самое, что позавтракать конфетами. Скрытый сахар в продуктах питания - это сахар, который мы не замечаем.
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Сколько скрытого сахара содержится в употребляемых нами продуктах питания?
- 300 граммов газировки - около 10 кусочков сахара.
- Йогурт нежирный - сахара может быть около 5 кусочков.
- Свежевыжатый апельсиновый сок - около 6 кусочков сахара.
- Кетчуп. В одной столовой ложке (это 20 граммов) - 4-5 граммов сахара! То есть, в 100 граммах - около 25 граммов сахара.
Сахар - это зависимость
Взрослым действительно трудно перестроить свои привычки. Особенно тем, кого с детства балуют сладеньким. Вкусовые привычки закладываются в детстве: между шестью и двенадцатью месяцами у ребенка уже вырабатываются пищевые предпочтения. Поэтому в этот период лучше приучать грудничка к натуральной неподслащенной пище. И ему будет легче выбирать правильные продукты в будущем.
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