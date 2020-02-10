Сколько скрытого сахара в продуктах на нашем столе

Хлопья с молоком - обычный завтрак для многих людей. Знаете ли вы, что в небольшой порции сухих хлопьев с молоком содержится от 11 до 20 граммов сахара. Это почти то же самое, что позавтракать конфетами. Скрытый сахар в продуктах питания - это сахар, который мы не замечаем.





Взрослому человеку ВОЗ рекомендует употреблять в день не более 30 граммов сахара

Сколько скрытого сахара содержится в употребляемых нами продуктах питания?

300 граммов газировки - около 10 кусочков сахара.

Йогурт нежирный - сахара может быть около 5 кусочков.

Свежевыжатый апельсиновый сок - около 6 кусочков сахара.

Кетчуп. В одной столовой ложке (это 20 граммов) - 4-5 граммов сахара! То есть, в 100 граммах - около 25 граммов сахара.





Сахар - это зависимость