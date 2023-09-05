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Скубченко: Украина воюет за интересы НАТО
Украинцы гибнут за интересы стран блока НАТО - так считает украинский блогер и политолог Александр Скубченко. По его словам, западные страны откупаются и накачивают Киев оружием, но сделать это проще простого, ведь проливается не их кровь. А украинская власть продолжает идти на поводу и выполнять миссию Североатлантического альянса.
Помните, когда украинская ракета упала на территорию Польши и там взорвала местный трактор, когда пытались задействовать 5-ю статью Устава НАТО для того, чтобы втянуть НАТО в войну в Украине, но тогда не получилось, потому что Байден быстро осадил Украину, что никакой 5-й статьи не будет. Но, безусловно, есть силы, которые пытаются столкнуть Россию и НАТО, хотя по сути Украина - это и есть территория, на которой НАТО воюет с Россией. Просто воюют через свою частную военную компанию, которая называется ВСУ, то есть они уже перевели под свои стандарты, они вооружают ВСУ, они финансируют ВСУ, и ВСУ воюют по сути за интересы НАТО. Но умирают не солдаты стран НАТО, а солдаты Украины. Не важно, кто министр обороны на Украине, от этого ничего не зависит, потому что министр обороны не является командующим армии. Министр обороны - это гражданское лицо, он отвечает за распил денег. Каждый день 100 000 000 $, и это все кто-то ворует. То есть, насколько я понимаю, к Резникову действительно уже было очень много претензий, Зеленский как бы показывает, что он борется с коррупцией, но по сути назначили такого же подконтрольного Западу министра обороны.
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