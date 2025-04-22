Скульптор Зураб Церетели умер на 92-м году жизни

Скончался художник-монументалист, скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели, сообщил его помощник Сергей Шагулашвили. Об этом пишет Sputnik.

Церетели - художник-монументалист, скульптор, живописец, и педагог.

Церетели родился 4 января 1934 года в Тбилиси. За время творческой карьеры он стал автором более 5 тыс. произведений, приложил руку к оформлению ряда крупных учреждений, включая Ленинский мемориал в Ульяновске, гостиничный комплекс в Измайлово, курортный городок в Адлере и других.

Его авторству также принадлежит множество монументов, наиболее известными из которых являются "Дружба навеки" в Москве, "Добро побеждает зло" перед зданием ООН в Нью-Йорке, памятник Зое Космодемьянской и другие.

Церетели удостоен множества наград и премий - в 1980 году стал народным художником СССР, в 1994-м – народным художником Российской Федерации, лауреат Ленинской премии (1976), двух Государственных премий СССР (1970, 1982) и Государственной премии Российской Федерации (1996).

Помимо России, его скульптурные произведения находятся в Беларуси, Бразилии, Великобритании, Грузии, Испании, Италии, Литве, США, Франции и Японии.